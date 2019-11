Rabitsch und Pawlik gastieren im Amtshaus Simmering

Wien (OTS/RK) - Das bekannte Musik-Duo Michaela Rabitsch (Gesang, Trompete) und Robert Pawlik (Gitarre) beeindruckt das Publikum am Donnerstag, 21. November, ab 19.00 Uhr, bei einem Gastspiel im Amtshaus Simmering (11., Enkplatz 2). Im dortigen Festsaal warten die Künstler mit einem abwechslungsreichen „Crossover“-Programm auf. Jazz, Latin, Pop und „Welt-Musik“ verquickt das seit über 20 Jahren im In- und Ausland spielende Duo zu einem packenden Klangbogen. Mit Liedergut aus der letzten CD „Gimme The Groove“ ist zu rechnen. Die Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Koordiniert wird das Konzert der beiden Routiniers durch die Vereinigung „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“. Informationen dazu: Telefon 0664/24 11 767. Auskünfte per E-Mail: office@michaelarabitsch.com.

Musiker Michaela Rabitsch und Robert Pawlik: www.michaelarabitsch.com

Kulturelle Aktivitäten im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

