Safer Internet Day 2020 – Österreich macht mit!

Aufruf zur Teilnahme am 17. internationalen Aktionstag am 11.2.2020

Wien (OTS) - Am 11. Februar 2020 findet der internationale Safer Internet Day bereits zum 17. Mal statt. Unter dem Motto „Together for a better internet“ dreht sich alles um den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Die EU-Initiative Saferinternet.at ruft gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt - Sektion Familien und Jugend sowie dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung dazu auf, sich aktiv mit eigenen Projekten am Safer Internet Day 2020 zu beteiligen. Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern und Interessierte sind am Safer Internet Day auch zur Fachtagung „Safer Internet – Aufwachsen in der digitalen Welt“ in Wien eingeladen.



Das Internet ist für uns heute wichtiger als jemals zuvor. Gerade jungen Menschen sind aber die Konsequenzen des eigenen Handelns im Netz oft nicht klar. „Die Chancen, die digitale Technologien und das Internet bieten, sind enorm. Damit einhergehend stellen sich jedoch auch eine Reihe von Herausforderungen für die Nutzerinnen und Nutzer. Es ist daher eine gemeinsame Aufgabe, dass Kinder und Jugendliche lernen, kompetent mit Risiken der Mediennutzung umzugehen“, sagt Jugendministerin Ines Stilling. Der Safer Internet Day bietet eine Bühne für Projekte rund um die Themen Internetsicherheit und Medienkompetenz und rückt die Initiativen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Rampenlicht.



Weltweit beteiligen sich mehr als 100 Länder am Safer Internet Day am 11. Februar 2020. Der internationale Aktionstag steht unter dem Motto „Together for a better internet“. Egal ob Kinder, Jugendliche, Eltern, Schulen, Unternehmen oder Politik: Jeder kann einen Beitrag für ein „besseres Internet“ leisten – sei es durch respektvollen Umgang miteinander, Förderung von Medienkompetenz, Bereitstellung hochwertiger Angebote für Kinder und Jugendliche, Entwicklung sicherer Produkte oder Schaffung adäquater rechtlicher Rahmenbedingungen.



Vielfältige Teilnahmemöglichkeiten: online, offline, interaktiv

Alle Institutionen, Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen, Medien und Unternehmen sind aufgerufen, sich aktiv am Safer Internet Day 2020 zu beteiligen und eigene Aktivitäten rund um das Thema Internetsicherheit durchzuführen und zu präsentieren. Jedes der auf www.saferinternetday.at bekannt gegebenen Projekte wird auf der Plattform veröffentlicht und den Medien vorgestellt.

Die Teilnahmemöglichkeiten sind vielfältig und Kreativität ist erwünscht: Vom Hinweis auf den Safer Internet Day (z. B. auf den Social-Media-Kanälen oder Artikel im Newsletter) bis hin zu Workshops, Vorträgen und Wettbewerben sind dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt. Der Safer Internet Day 2020 bietet den idealen Rahmen, um eigene Projekte und Initiativen zur Förderung der sicheren Internetnutzung zu starten oder vorzustellen.

Bernhard Jungwirth, Koordinator Saferinternet.at: „Wir wollen den Safer Internet Day auch 2020 wieder zum größten Aktionstag in Österreich für einen sicheren Umgang mit dem Internet machen – dabei freuen wir uns über viele gute Projektideen. Zugleich wollen wir das Engagement der Schulen, Institutionen, Unternehmen und Medien unterstützen und einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.“



Für alle Schulen: Februar 2020 ist Safer Internet-Aktions-Monat

Auch diesmal sollen möglichst viele Schulen in Österreich am Safer Internet Day 2020 teilnehmen: In Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird der gesamte Februar, wie auch schon in den vergangenen Jahren, zum Safer Internet-Aktions-Monat erklärt. Alle Schulen Österreichs sind eingeladen, sich am Aktions-Monat mit ihren Projekten zu beteiligen. Bildungsministerin Iris Rauskala: „Schulische Medienbildung zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche im Umgang mit der Technologie zu stärken. Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien reflektiert und verantwortungsvoll nutzen und sie bewusst einsetzen können. Der Safer Internet-Aktions-Monat ist ein willkommener Anlass, sich mit dem Themenbereich sichere Internetnutzung auseinanderzusetzen sowie eigene Initiativen durchzuführen und vorzustellen.“

Zur Unterstützung für eigene Projekte erhalten alle bis 31. Jänner 2020 unter www.saferinternetday.at angemeldeten Schulen kostenlos ein umfassendes Informationspaket mit Vorschlägen für Aktivitäten, Unterrichtsmaterialien, Präsentationsvorlagen, Leitfäden etc.

Unter allen teilnehmenden Schulen und Jugendeinrichtungen, die bis 8. März 2020 ihren Erfahrungsbericht einreichen, werden eine Medienausstattung nach Wahl im Wert von 500 Euro sowie Saferinternet.at-Workshops verlost.



Anmeldung ab sofort unter www.saferinternet.at

Die Anmeldeformulare zum Safer Internet Day 2020 für Schulen und alle anderen Institutionen sowie weitere Informationen, Logo, Banner etc. sind unter www.saferinternetday.at abrufbar. Aktivitäten und Initiativen werden zusätzlich auf der Saferinternet.at-Facebook-Seite unter www.facebook.com/saferinternetat angekündigt.

Auf internationaler Ebene wird der Safer Internet Day vom europäischen Netzwerk INSAFE organisiert (www.saferinternetday.org). In Österreich werden alle Aktionen und Veranstaltungen dazu von Saferinternet.at, dem österreichischen Partner des „CEF/Safer Internet“-Programms der Europäischen Union, initiiert und koordiniert.



Fachtagung: Safer Internet – Aufwachsen in der digitalen Welt

Anlässlich des Safer Internet Days 2020 und 15 Jahre Safer Internet Österreich lädt Saferinternet.at zur Fachtagung „Aufwachsen in der digitalen Welt“ ein. Die Veranstaltung findet am 11. Februar 2020 von 14:00-18:00 Uhr bei A1 Telekom Austria in der Lassallestraße 9, 1020 Wien statt. Die Keynote wird von Petra Grimm, Professorin am Institut für Digitale Ethik der Hochschule für Medien Stuttgart zum Thema „Ethische Weichenstellung für die digitale Welt der Kinder und Jugendlichen“ gehalten. Zusätzlich gibt es umfangreiche Inputs zu aktuellen Safer Internet-Themen von Saferinternet.at-ExpertInnen. Alle Informationen zum Programm und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.saferinternetday.at/fachtagung.





Über Saferinternet.at

Saferinternet.at unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Auf unserer Website www.saferinternet.at finden Sie aktuelle Informationen und praktische Tipps zu Themen wie Soziale Netzwerke, Cyber-Mobbing, Sexualität & Internet, Datenschutz, Urheberrechte, Internet-Betrug etc. Zusätzlich bietet Saferinternet.at maßgeschneiderte Workshops in Schulen oder bei Elternabenden sowie kostenlose Ratgeber und Broschüren und vieles mehr an. Saferinternet.at ist die österreichische Informations- und Koordinierungsstelle im Safer Internet Netzwerk der EU (Insafe) und wird vom ÖIAT in Kooperation mit der ISPA umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt durch das „CEF/Safer Internet“-Programm der EU-Kommission, das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, sowie Sponsoren aus der Wirtschaft wie A1 und Facebook.



