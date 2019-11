Change Summit 2019: Über die Zukunft von Konsum, Kommunikation und Reisen

Hochgurgl (OTS) - Permanente Veränderung prägt das Jetzt. Deshalb blickt der Change Summit im Tiroler Ötztal am 21. und 22. November 2019 mit außergewöhnlichen Visionären in die Zukunft. Durch die TV-Sendung am ersten Tag auf knapp 2.500 Höhenmetern führen die Pro7 Moderatoren Susanne Schöne und Stefan Gödde. Der Topmountain Crosspoint in Hochgurgl – Europas höchstgelegenes Motorradmuseum – wird dafür wieder zum außergewöhnlichen TV-Studio.

„Unterwegs mit smarten Assistenten – wie wir morgen konsumieren, kommunizieren und reisen“ – so lauten die spannenden Themen, mit denen der Change Summit in Obergurgl-Hochgurgl am 21. November 2019 eröffnet wird. „Pioniere aller Epochen haben Zukunft immer mutig antizipiert und im ‚Change‘ vor allem die ‚Chancen‘ erkannt. Solche Charaktere haben das hinterste Ötztal – Obergurgl und Hochgurgl – immer geprägt. Es freut uns, dass wir schon zum zweiten Mal beim Change Summit die Pioniere von heute versammeln können“, so Oliver Schwarz, Geschäftsführer von Ötztal Tourismus.

Die Experten bei diesjährigen Change Summit in Obergurgl-Hochgurgl sind: Marta Kwiatkowski Schenk (Gottlieb Duttweiler Institut), Marie-Helene Ametsreiter (Speedinvest), Markus Breitenecker (GF der Sendergruppe ProSieben/Sat1/Puls 4-Österreich), Hans-Peter Hagemes (Informationsdirektor ProSiebenSat 1), Philipp Jessen (Storymachine), Kai Diekmann (Medienmacher), Peter Würtenberger (Springer Verlag) und Ritchie Pettauer (Online Strategie Berater, Datenschmutz).

Smarte Assistenten als allwissende Reisebegleiter

Smarte Assistenten dürften den Tourismus in den kommenden zehn Jahren mindestens so prägen, wie es Smartphones in den vergangenen zehn Jahren getan haben. Für den Reisenden werden smarte Assistenten zum persönlichen Reisebüro, Navigator, Übersetzer oder Tour-Guide und übernehmen jegliche administrativen Aufgaben, wie Ticketkäufe oder Check-Ins. Sie werden besser über unsere Interessen Bescheid wissen und unsere Vorlieben genauer kennen, als fremde Auskunftspersonen das je können würden. Die Forscher des Schweizer Gottlieb Duttweiler Instituts werden im Rahmen des Change Summit Szenarien zum Reisen der Zukunft anhand neuester Studienergebnisse skizzieren.

Neue Medienkonzepte verknüpfen Mensch & Maschine

In der Folge werden führende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und der internationalen Medienwelt mit vielen Beispielen anschaulich näherbringen, wie wir morgen konsumieren, kommunizieren und reisen. Dabei werden Fragen berührt, die unsere Zukunft prägen: Warum sind Gespräche heute wichtiger als Botschaften und warum entscheidet der „Stream“ über Relevanz und Reichweite? Wie funktioniert die digitale Start-up-Welt von heute – und wie revolutioniert sie Wirtschaft, Industrie & Medien? Wie werden Reisen „verdatet“ und was haben wir alle davon? Warum ist Social Media längst zur 5. Gewalt als „Macht der Vielen“ aufgestiegen? Und wie kombinieren neue Medienkonzepte Mensch und Maschine erfolgreich?

Beim Workshop am zweiten Tag des Change Summits werden die Themen des Vorabends unter der Moderation von Patricio Hetfleisch, Kommunikationsleiter Mediahaus bei der Tirol Werbung, vertieft. Der Vormittags-Workshop richtet sich an Unternehmer und Touristiker. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt.

Change Summit 2019

Datum: 21.11.2019, 17:30 - 22:00 Uhr

Ort: Top Mountain Crosspoint in Hochgurgl

Timmelsjochstrasse 8, 6456 Obergurgl/ Hochgurgl, Österreich

Url: https://changesummit.tirol/at/

Change Summit 2019 Die Referenten

