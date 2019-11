AVISO: Donnerstag, 21. November, Symposium „Drei Jahre EU-Projekt Smarter Together“

Veranstaltung unter dem Motto „Stadterneuerung in Zeiten der Klimakrise“

Wien (OTS) - Das EU-geförderte Projekt „Smarter Together – Gemeinsam g’scheiter“ ist das Vorzeigeprojekt im Bereich der smarten Stadterneuerung. Am Donnerstag, den 21. November 2019 (9 bis 16.30 Uhr), findet im Rathaus ein Symposium zur EU-geförderten Stadterneuerungsinitiative statt. Das Thema „Stadterneuerung in Zeiten der Klimakrise“ wird mit Fachleuten und Projektbeteiligten aus den verschiedenen Projektbereichen beleuchtet.

Smarter-Together-Schirmherrin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal wird das Symposium eröffnen. Auch der Wiener Planungsdirektor Thomas Madreiter nimmt am Symposium teil. Vorträge, Präsentationen und Diskussionsrunden mit PraktikerInnen aus den teilnehmenden Einrichtungen und Unternehmen gehen der Frage nach, wie die Stadt(-erneuerung) der Zukunft gestaltet werden kann und wie Partizipation und Innovationen zur Erreichung der Klimaziele und zur Lebensqualität beitragen können.

