BMDW: Staatspreis Consulting-Ingenieurconsulting 2019 geht an DDI Georg Seidl, flusslauf e.U.

Denil-Fischpass dient dem Erhalt bedrohter Fischarten und stellt bei Wasserkraftanlagen den ökologischen Stand der Technik dar

Wien (OTS) - In Vertretung von Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl überreichte Sektionschef Matthias Tschirf am Montag den Staatspreis Consulting-Ingenieurconsulting 2019 an die DDI Georg Seidl, flusslauf e.U. Ingenieurbüro für Gewässerökologie und Wasserbau für die Fischaufstiegshilfe „Denil-Fischpass“. Mit der Errichtung der modifizierten Fischaufstiegshilfe wurde erstmals die Funktionsfähigkeit für schwimmschwache Arten und Kleinfische nachgewiesen. Die Jury hob hervor, dass seit 2016 an der Weiterentwicklung des Denil-Fischpasses gearbeitet wurde und mit dem an drei Wasserkraftstandorten eingebauten und biotisch beprobten modifizierten Denil-Fischpass eine Kostenreduktion zwischen 60 und 80 Prozent erreicht werden konnte. Der Fischpass ist eine innovative, in mehreren EU-Staaten patentierte österreichische Ingenieurleistung zur Ermöglichung flächen- und kosteneffizienter Fischwanderung.

„Der Begriff Innovation ist untrennbar mit Ingenieurleistungen verbunden. Insbesondere wissensbasierte Dienstleistungen stellen den Schlüssel zu Exportwachstum und Markterschließung dar. Auch die steigende Bedeutung des Themas Digitalisierung spiegelt sich in den Einreichungen und Nominierungen wider. Die hervorragenden Projekte leisten einen wertvollen Beitrag zur positiven Außenwahrnehmung Österreichs und dazu, dass unser Land seiner technologischen Vorreiterrolle gerecht wird.“ betonte Sektionschef Tschirf. Qualifizierte Arbeitsplätze entstehen, Investitionen in Forschung und Entwicklung werden generiert und so wird eine steigende Nachfrage nach hochwertigen Dienstleistungen erzeugt - ein zentraler Asset bei der erfolgreichen Internationalisierung der heimischen Wirtschaft.", so der Sektionschef.

Zwtl. Nominierungen für den Staatspreis

Kategorie "Umwelt und Energie":

"Logistikzentrum IKEA Wien - Heizen und Kühlen mit Europas größtem Eisspeichersystem"

TEAM der TBH Ingenieur GmbH

Kategorie "Infrastruktur":

"Modifizierter Denil-Fischpass"

DDI Georg Seidl, flusslauf e.U. Ingenieurbüro für Gewässerökologie und Wasserbau

Kategorie "Urbane und räumliche Planung":

"Duales Tiefbeet"

3:0 Landschaftsarchitektur

Projektpartner: Stoik & Partner ZT GmbH

Auftraggeber: Wien 3420 Aspern Development AG

Kategorie "Forschung und neue Technologien":

"Brückeninspektion 4.0 – Pilotprojekt Falkensteinbrücke" STRUCINSPECT

UAV Structural Inspection – Ziviltechnikergruppe:

• Vermessung Angst ZT GmbH

• ADP Rinner ZT GmbH

• RM Umweltkonsulenten ZT GmbH

• VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH

Auftraggeber: Palfinger Europe GmbH, ÖBB Infrastruktur AG

Sonderpreis der Jury "Linienoptimierung des öffentlichen Verkehrs in Istanbul mittels ÖV-Verkehrsmodell" DI Dr.techn. Anton Marauli, Ingenieurbüro planma Auftraggeber: İSBAK – İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.

Über den Staatspreis Consulting Der Staatspreis Consulting für Unternehmensberatung und Informationstechnologie wird vom Wirtschaftsministerium heuer zum 24. Mal verliehen und hat zum Ziel, hervorragende exportfähige Consultingleistungen aus diesen Bereichen auszuzeichnen. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Ingenieurconsultings wird hervorgehoben und dessen zentrale Rolle für die Erschließung neuer Märkte in allen Wirtschaftsbereichen betont. (Organisator: Austrian Consultants Association - ACA).

Alle Infos sowie Jurybegründungen von der Veranstaltung sind auf der Website des Wirtschaftsministeriums (www.bmdw.gv.at) in der Rubrik "Staatspreise" zu finden. Fotos der Staatspreisverleihung finden Sie in unserem Fotoalbum unter https://flic.kr/s/aHsmJtaNiB

