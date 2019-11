ÖAMTC: Staus wegen Demo am Donnerstagabend in Wien

Vor allem Zweierlinie betroffen

Wien (OTS) - Am Donnerstagabend, 21. November, befürchten die ÖAMTC-Experten ab ca. 18:30 Uhr Staus wegen einer Demonstration („We are one“) in der Wiener Innenstadt. Betroffen wird vor allem die Zweierlinie, die Verbindung Donaukanal-Landesgericht, sein.

Die Route führt die Teilnehmer von der Oper über – Ring – Pestalozzigasse – Lothringerstraße – Schwarzenbergplatz -Schwindgasse – Argentinierstraße – Theresianumgasse – Prinz-Eugen-Straße – Schwarzenbergplatz – Lothringerstraße (Kreuzung Johannesgasse ist die Schlusskundgebung).

Staus werden laut ÖAMTC Am Heumarkt, Am Stadtpark, in der Johannesgasse, auf Rennweg, Prinz-Eugen-Straße und auf der Lothringerstraße rund um Schwarzenberg- bzw. Karlsplatz nicht ausbleiben.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

ÖAMTC-Verkehrsservice: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

Lasser/Dittrich

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at