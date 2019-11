Einladung zum Pressegespräch anlässlich des weltweiten Roboterwettbewerbs der Region Wien am 29. November in der WKO

Schwerpunktthema 2019: Gestaltet das Bauen der Zukunft - City Shapers

Wien (OTS) - Der Regionalwettbewerb des internationalen Forschungs- und Roboterwettbewerb findet in Wien mit 22 teilnehmenden Teams und 200 SchülerInnen in der Wirtschaftskammer Österreich statt. Die FIRST® LEGO® League (FLL) inkl. Junior ist ein Förderprogramm, welches Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren, in einer sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technologie heranführt. Die drei besten Teams ziehen in das Österreichfinale am 18.1.2020 in St. Pölten ein, um sich für das Zentraleuropa Finale am 6&7.3.2020 in Leipzig zu qualifizieren. Die FLL wird seit 2016 in Wien vom sozialen Bildungsnetzwerk talentify® organisiert und seit zwei Jahren von der WKO unterstützt.



Wir laden anlässlich dieses Events ein zum

Pressegespräch anlässlich des weltweiten Roboterwettbewerbs der Region Wien

Ihre Gesprächspartner



- GS-Stv.Mag. Mariana Kühnel der WKO

- Bernhard Hofer, Geschäftsführer von talentify GmbH

- Sascha Kasbauer, Bauleitung Hochbau Ost von HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

- Horst Willburger, Manager Electronics Development Autonomous Driving von TTTech Computertechnik AG

- SchülerInnen Team FEUERBACH HEROES mit Coach



Einige Themen



- Brücken bauen zwischen technikaffinen Jugendlichen und Betrieben aus dem MINT Bereich

- Das Wettbewerbsformat, das in den täglichen Unterricht eingebaut werden kann

- Berufsorientierung durch spielerische Ansätze (Wettbewerbsformat), um Jugendliche für Wissenschaft und Technologie zu begeistern



Weitere Informationen zur FLL: https://fll.talentify.me



Um Voranmeldung wird gebeten: https://tlfy.io/2JwfeKD

Datum: 29.11.2019, 15:10 - 15:30 Uhr

Ort: WKO

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien , Österreich

Um Voranmeldung wird gebeten Jetzt zum Pressegespräch anmelden

Rückfragen & Kontakt:

talentify GmbH

Flory Achammer, MA

E-Mail: flory @ talentify.at

Mobil: 0043/676 90 35 413