56% der XING Mitglieder für bedingungsloses Grundeinkommen

Wien (OTS) - Prinzipiell würden 56% der XING Mitglieder in den deutschsprachigen Ländern ein bedingungsloses Grundeinkommen begrüßen – so das Ergebnis des New Work Trendbooks, für das eine Reihe von relevanten New Work Themen bei den XING Mitgliedern im Jahr 2018 abgefragt wurden.

Auf die Frage nach dem Verhalten bei Erhalt eines bedingungslosen Grundeinkommens, würden 39% so weiterarbeiten wie bisher, lediglich 2% würden gar nicht mehr arbeiten. Für 30% wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen die Veranlassung, Jobs stärker nach inhaltlichen Kriterien auszuwählen. 16% würden weniger arbeiten und 11% sich stärker ehrenamtlich engagieren.

„Das bedingungslose Grundeinkommen ist eines der am meisten diskutierten, aber auch das ‚politischste‘ Thema, wenn es um New Work geht. Befürworter sagen, es entlaste die Bürokratie, ermöglicht den Menschen wieder die Wahl, wie sie ihre Arbeitskraft einsetzen wollen und setzt Kreativität frei. Kritiker wenden ein, dass ein solches Grundeinkommen nicht finanzierbar sei und dadurch der Anreiz entfalle, überhaupt einer Tätigkeit nachzugehen“, so Sandra Bascha, Manager Corporate Communications, NEW WORK SE.

