ORF SPORT + mit der Eishockey Champions League

Am 19. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 19. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Eishockey-Champions-League-Spiels Frölunda Indians – Färjestad Karlstad um 17.50 Uhr, die Höhepunkte von der Rallye W4 2019 um 20.15 Uhr und von den Staatsmeisterschaften im Kunstturnen 2019 um 21.00 Uhr sowie das „Sport-Bild“ um 22.30 Uhr.

In der Runde der besten 16 kommt es am 19. November in der Eishockey Champions League zum schwedischen Duell zwischen Titelverteidiger Frölunda Indians und Färjestad Karlstad.

Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 18. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at