Meet the Best mit den beliebtesten Seminarhotels Österreichs

Tagen in Österreich verleiht die Goldenen Flipcharts

Linz (OTS) - Tagen in Österreich lädt am Montag, 25.11., ab 18 Uhr zu Meet the Best: Bei der Veranstaltung im OÖNachrichten FORUM erfolgt die Präsentation der beliebtesten Seminarhotels Österreichs und die Verleihung der Goldenen Flipcharts sowie MICEadvisor-Urkunden. Die Keynote "Tu es jetzt - Plädoyer gegen das Aufschieben" hält Michael Altenhofer, vielseitiger Entrepreneur, bekannter Kolumnist und Impulsgeber für eine höhere Performance im beruflichen Alltag.

AVISO: Meet the Best

Ab 18:00 Uhr: Check-In und Come Together

Ab 19:00 Uhr: Beginn „Meet The Best“

Datum: 25.11.2019, 18:00 Uhr

Ort: OÖNachrichten Forum

Promenade 25, 4010 Linz, Österreich

Url: https://www.tagen.at/content/de/meetthebest-programm

