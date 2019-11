Zuschauerrekord für ServusTV am Sonntag - Über 1 Million Zuseher fieberten mit Dominic Thiem in London

Salzburg/Wals (OTS) - Die ATP Finals in London und das Finale der MotoGP in Valencia bescherten ServusTV ein sensationelles Wochenende. Das Final-Match zwischen Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas am Sonntag, den 17.11., sahen durchschnittlich 677.000 Menschen, der bislang stärkste Wert in der Geschichte von ServusTV, der Spitzenwert lag bei über einer Million. Damit erreichte ServusTV einen Marktanteil von 19,6% in der Basis. In der Zielgruppe (12-49) waren durchschnittlich 329.000 Zuschauer dabei, was einem Marktanteil von 25,4% entspricht. Auch der Livestream auf servustv.com war mit 141.000 Video Views der beste des Jahres.

Den finalen Saison-Triumph des bereits gekürten MotoGP-Weltmeisters Marc Marquez sahen am Sonntagnachmittag im TV durchschnittlich 137.000 Fans, was einem Marktanteil von 11,4% in der Basis entsprach (9,7% in der Gruppe 12-49).

Bereits der Samstag lieferte starke Werte. Die Halbfinalmatches der ATP Finals in London zwischen Stefanos Tsitsipas und Roger Federer, bzw. Dominic Thiem und Alexander Zverev kamen auf 14,8% (12+) und 17,5% (12-49), bzw. auf 13,1% (12+) und 17,1% (12-49).

Der durchschnittliche Tagesmarktanteil von ServusTV lag bereits am Samstag bei 6,9 % in der Basis und 7,7% in der Zielgruppe, am Sonntag sogar bei 9,1% (12+) und 11,5% (12-49).

