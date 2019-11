Ludwig/Hanke: Erfolgreiche Zwischenbilanz der Joboffensive 50plus – bereits über 230 Jobs für WienerInnen über 50

Jobprogramm für ältere Arbeitslose läuft noch bis Ende 2020 – Stadt Wien, private Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen nehmen Teil

Wien (OTS) - Nur knapp zwei Monate nach dem Start der Joboffensive 50plus haben bereits 231 ältere arbeitssuchende Wienerinnen und Wiener eine neue Anstellung gefunden.124 arbeiten bereits im neuen Job, 107 stehen kurz davor. Davon 56 im kommunalen Bereich, 11 bei Unternehmen und 164 bei gemeinnützigen Einrichtungen.

Bürgermeister Ludwig: „Den Menschen die Wertschätzung geben, die sie verdient haben!“

Bürgermeister Michael Ludwig: „Das ist ein großer Erfolg. Ich möchte mich daher bei all jenen Einrichtungen, die in so kurzer Zeit neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt haben, herzlich bedanken. Denn letztendlich sind es die teilnehmenden Einrichtungen und Betriebe, die diesen Menschen jene Wertschätzung wieder geben, die sie nach einem langen Arbeitsleben auch verdient haben.“

Stadtrat Hanke: „Der Arbeitsmarkt zeigt, wie wichtig die Joboffensive 50plus ist!“

„Vor allem gemeinnützige Einrichtungen nehmen intensiv an der Joboffensive 50plus teil. Es freut mich, dass wir dadurch sowohl den älteren Arbeitssuchenden helfen können, als auch die wichtige Arbeit unterstützen, die von Organisationen wie der Volkshilfe Wien geleistet wird“, freut sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Doch: „Trotz insgesamt sinkender Arbeitslosigkeit in Wien ist die Anzahl älterer Arbeitsuchender auch im vergangenen Monat wieder leicht angestiegen. Wir sehen daher, wie wichtig die Joboffensive ist. Ich hoffe sehr, dass sich auch die künftige Bundesregierung dessen bewusst sein wird.“

Wehsely: “Die Joboffensive 50plus ist ein echtes Solidaritätsprojekt, weil sie im doppelten Sinn dazu beiträgt, Armut erfolgreich zu bekämpfen.“

Volkshilfe Wien Chefin Tanja Wehsely betont: „Gerade bei einer sozialen Einrichtung, wie der Volkshilfe, braucht es Menschen, die nicht nur mit viel sozialer Kompetenz und Empathie, sondern auch mit Berufs- und Lebenserfahrung für andere da sind. Wir haben uns sehr rasch dafür entschieden, bei der Joboffensive 50plus mitzumachen. Wir können damit die Angebote für unsere Kundinnen und Kunden, für Menschen in einer schwierigen Lebenssituation, weiter verbessern und ausbauen. Das braucht es in einer Zeit, wo die Schere zwischen arm und reich immer weiter aufgeht, mehr denn je.“ Für Wehsely ist die Joboffensive 50plus „ein echtes Solidaritätsprojekt, weil sie im doppelten Sinn einen Beitrag dazu leistet, Armut erfolgreich zu bekämpfen. Wir sind jedenfalls sehr froh, bereits zwei wunderbare neue kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dadurch gewonnen zu haben,“ so die Volkshilfe Geschäftsführerin.

Alexandra Müllner und Ali Gedik: Dank der Joboffensive 50plus in ein neues Leben mit dem Wunschberuf.

Alexandra Müllner, 54 Jahre, ist ausgebildete Bürokauffrau und hat viele Jahre in einem großen IT Unternehmen in der Administration gearbeitet. Als sie 2017 arbeitslos wurde, wollte sie einen ganz neuen beruflichen Weg einschlagen. Frau Müllner wollte Menschen helfen. Mit dem neuen Job bei der Volkshilfe ist dieser Wunsch auch in Erfüllung gegangen. Sie arbeitet seit Anfang Oktober im Team des Winternotquartiers und des Tageszentrums NORD_light im 22. Bezirk

Ali Gedik, 58 Jahre hat sich sein ganzes Berufsleben mit den Themen Jugend und Integration in der Sozialarbeit beschäftigt. Er war unter anderem in der Betreuung und Beratung von Langzeitarbeitslosen in einem Bildungsinstitut beschäftigt, zuletzt hat er eine Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geleitet. Er war seit 2017 arbeitslos. Bei der Volkshilfe arbeitet er jetzt in der Konzeption und Umsetzung von neuen und innovativen Projekten im Bereich Grätzlhilfe mit.

Beide sind sich einig: „Endlich wieder einen Job zu haben, heißt wieder mitten im Leben zu stehen. Dass wir damit anderen Menschen helfen können, die es aus welchen Gründen auch immer schwer haben, fühlt sich besonders gut an.“

Mit der „Joboffensive 50plus“ stellt die Stadt Wien gemeinsam mit dem AMS Wien ein eigenes Angebot für über 50-jährige arbeitslose WienerInnen, die schon länger erfolglos Arbeit suchen, bereit. Dadurch sollen ältere arbeitssuchende WienerInnen neue Beschäftigungschancen im Bereich der Gemeinde Wien, in gemeinnützigen Einrichtungen, die mit der Stadt Wien kooperieren, aber auch in der privaten Wirtschaft erhalten. Die Wiener Joboffensive 50plus läuft bis Ende 2020. Hauptziel ist, dass möglichst viele, die in diesem Rahmen einen neuen Job bekommen haben, auch über diesen Zeitraum hinaus weiter beschäftigt werden.

Infos für Arbeitsuchende über 50 Jahre:

https://www.waff.at/joboffensive50plus/

Infos für interessierte Unternehmen:

https://www.waff.at/unternehmen/joboffensive50plus



Rückfragen & Kontakt:

Nikolai Moser

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81218

nikolai.moser @ wien.gv.at



Gabriele Philipp

Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

+43 1 217 48 318

gabriele.philipp @ waff.at