Umfrage: 70 Prozent würden Gebrauchtwagen beim Autohändler kaufen und nicht privat

43 Prozent vertrauen Händler mehr als einem Privatverkäufer

Wien (OTS) - Mehr als zwei Drittel der Österreicher würden ihren Gebrauchtwagen beim Autohändler kaufen, nur 30 Prozent privat. Vertrauen, Gewährleistung und Erreichbarkeit sind hier die wichtigsten Kriterien. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage*) von gebrauchtwagen.at unter Österreichs Autofahrern.

Wenn es Zeit ist, sich einen neuen Gebrauchtwagen zuzulegen, dann entscheiden sich satte 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher für den Kauf beim Autohändler. 57 Prozent würden den neuen Flitzer beim Händler kaufen, sich jedoch vorher informieren, welche privaten Angebote es gibt. Für 13 Prozent ist der Händler nicht nur die beste, sondern auch die einzige Anlaufstelle beim Kauf des Gebrauchten.

Nur 28 Prozent würden privat kaufen, sich allerdings vorher auch beim Autohändler nach den gängigen Angeboten umsehen. Verschwindende 2 Prozent der Befragten verlassen sich ausschließlich auf Online-Angebote aus privater Hand.

Warum der Händler gegenüber privat bevorzugt wird

Mehr als 60 Prozent der Befragten kaufen ihren neuen Gebrauchten beim Autohändler, weil dieser bei Schäden haftet und falls Probleme auftreten, jederzeit zu erreichen ist. Autokauf ist Vertrauenssache. 43 Prozent vertrauen dem Profil mehr als einem privaten Verkäufer. Für rund jeden Vierten ist der Kauf beim Händler auch die Garantie, ein Auto in einem guten Zustand zu erwerben. Rund 30 Prozent setzen auf die Beratung des lokalen Händlers, den man unter Umständen sogar persönlich kennt und der aus derselben Gegend stammt.

*Über die Umfrage: Die Innofact AG hat 500 österreichische Autofahrer/innen im Oktober 2019 online dazu bevölkerungsrepräsentativ befragt.

Über AutoScout24:

AutoScout24 ist europaweit der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen kaufen und verkaufen. In Österreich ist gebrauchtwagen.at seit 2017 Teil der Scout24-Gruppe. Die beiden Portale verzeichnen in Österreich rund 8 Millionen Besuche*) pro Monat, ihre Nutzer können unter rund 150.000 Angeboten wählen. Für den Erfolg von Scout24 in Österreich sind rund 60 Mitarbeiter in Wien verantwortlich. AutoScout24 und gebrauchtwagen.at gehören zur Scout24-Gruppe, die führende digitale Marktplätze im Immobilien- und Automobilbereich in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern betreibt. Weitere Informationen finden Sie unter autoscout24.at und gebrauchtwagen.at.

*) Google Analytics Daten Durchschnitt Q2 2019

Rückfragen & Kontakt:

Maria Hirzinger

Tel.: 0043 699 195 444 62

E-Mail: maria.hirzinger_ext @ scout24.com