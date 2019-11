„profil“-Umfrage: Türkis-Grün immer beliebter

„profil“-Sonntagsfrage: ÖVP: 38%; SPÖ: 19%; FPÖ: 17%; Grüne: 16%; Neos: 9%; Kurz in Kanzlerfrage unangefochten

Wien (OTS) - Die türkis-grüne Koalitionsvariante wird immer beliebter. Laut einer vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für die aktuelle Ausgabe des Nachrichtenmagazins „profil“ durchgeführten Umfrage bewerten derzeit 63% ein Bündnis aus ÖVP und Grünen positiv. Im September waren es erst 49% gewesen. Nur noch 35% können sich mit einer ÖVP/FPÖ-Koalition anfreunden (September: 43%). Immerhin 46% könnten einer ÖVP-Minderheitsregierung etwas abgewinnen.

36% sind der Meinung, Grünen-Sprecher Werner Kogler habe im Vergleich der Parteichefs ein größeres Interesse an einer türkis-grünen Koalition. Nur 16% der Bevölkerung glauben, das Interesse von Sebastian Kurz an einem derartigen Bündnis sei größer. 38% geben an, beide hätten in etwa das gleiche Interesse.

Für 31% der Befragten sollten die Grünen bei den Verhandlungen mit der ÖVP besonderes Augenmerk auf den Klima- und Umweltschutz legen. 23% geben an, Soziales und Armutsbekämpfung sollten die wichtigsten Themen für die Grünen sein.

In der Sonntagsfrage legt die ÖVP im Vergleich zum Oktober um einen Prozentpunkt zu und liegt nun bei 38%. Die SPÖ verlor einen Prozentpunkt und kommt auf 19%. Die FPÖ bleibt unverändert bei 17%. Die Grünen liegen bei 16% (+1), die Neos stabil bei 9%.

In der fiktiven Kanzlerfrage liegt ÖVP-Obmann Sebastian Kurz mit 37% unangefochten voran, verliert im Vergleich zum Oktober allerdings 2 Prozentpunkte. 12% der Befragten würden unverändert SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner in einer Direktwahl zum Regierungschef wählen, 11% FPÖ-Obmann Norbert Hofer. 10% sprechen sich für Grünen-Sprecher Werner Kogler aus. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kommt auf 6%. (n = 817, maximale Schwankungsbreite +/- 3,4%)

