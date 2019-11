Gesamtbetriebsrat von Douglas Deutschland solidarisiert sich mit österreichischen Kolleginnen (DOUGLAS 2)

Wien/Düsseldorf (OTS). (OTS) - Aus Solidarität mit den von DOUGLAS Österreich gekündigten Kolleginnen beschließt der Gesamtbetriebsrat von Parfümerie DOUGLAS Deutschland GmbH zusammen mit ver.di-Handel folgende

R E S O L U T I O N

Das Recht auf Demokratie ist ein Menschenrecht, die betriebliche Mitbestimmung ist ein zentraler Bestandteil entwickelter Demokratien. In diesem Sinne steht es allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu sich betrieblich zu organisieren und zur Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber einen Betriebsrat zu gründen.

Betriebsräte treten nicht nur vor der Geschäftsführung für ihre Kolleginnen und Kollegen ein, sondern leisten überdies einen unschätzbaren Beitrag zu einem guten Betriebsklima. Studien belegen, dass Betriebe mit Betriebsrat aufgrund höherer Zufriedenheit unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bessere Ergebnisse erzielen.

Die Gründung eines Betriebsrats erfordert Engagement, Tatkraft und nicht zuletzt Mut. Dass drei Mitarbeiterinnen von DOUGLAS Österreich sich für ihre Kolleginnen und Kollegen einsetzen wollen, hat Respekt und Wertschätzung verdient. Leider haben unsere Kolleginnen seitens der Geschäftsführung von DOUGLAS Österreich das genaue Gegenteil erfahren. Die drei Frauen, die einen Betriebsrat gründen wollten, wurden von DOUGLAS Österreich gekündigt und ihr Ruf wurde durch das Unternehmen in Zweifel gezogen.

Es steht außer Frage, dass unsere Kolleginnen einen solchen Umgang nicht tatenlos akzeptieren können. Als Gesamtbetriebsrat von Parfümerie DOUGLAS Deutschland GmbH solidarisieren wir uns zusammen mit unserer Gewerkschaft ver.di im Handel umfassend und uneingeschränkt mit unseren betroffenen Kolleginnen in Österreich und unterstützen ihren juristischen Kampf um Gerechtigkeit und für eine betriebliche Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DOUGLAS Österreich.

Von der Geschäftsführung von Douglas in Deutschland erwarten wir, dass sie umgehend alles Notwendige in die Wege leitet, damit die Kündigungen gegen unsere Kolleginnen in Österreich sofort zurückgenommen werden.

Demokratie darf nicht am Personaleingang enden; auch nicht bei Douglas!

Düsseldorf, 14. November 2019

Für den Gesamtbetriebsrat von Parfümerie DOUGLAS Deutschland GmbH:

Ulrike Gaal (Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates)

Für die Gewerkschaft ver.di-Handel:

Orhan Akman (Bundesfachgruppenleiter Einzel- und Versandhandel)





