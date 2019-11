Die Parlamentswoche vom 18. - 22. November 2019

Theaterstück zum Tag der Kinderrechte, IPU-Vorbereitungstreffen, Besuch aus China

Wien (PK) - Fast 60 Gesetzes- und Entschließungsanträge haben die Abgeordneten in der Plenarsitzung am Mittwoch eingebracht, die kommende Woche ist nun vorrangig der Wahlkreisarbeit und dem Durchackern der Vorschläge gewidmet. Auch eine Sondersitzung des Nationalrats zur Causa Casino Austria ist möglich, ein entsprechendes Verlangen ist aber noch nicht eingelangt. Am Tag der Kinderrechte lädt Bundesratspräsident Karl Bader zu einer Theateraufführung der Volkschule Oberlaa.

Montag, 18. November 2019

In Genf findet ein zweitägiges Vorbereitungstreffen für die 5. IPU-Weltkonferenz der ParlamentspräsidentInnen statt. Zur Konferenz, die im August 2020 in Wien abgehalten wird, werden rund 1.200 Delegierte aus 178 Staaten erwartet.

Mittwoch, 20. November 2019

11.00 Uhr: Bundesratspräsident Karl Bader lädt am Internationalen Tag der Kinderrechte zur Aufführung des Theaterstücks "Hypnotisiert", das vom Verein culture fly gemeinsam mit Kindern entwickelt wurde. Aufgeführt wird es von SchülerInnen der Volkschule Oberlaa. Mit dem utopischen Ende eines realistischen Stücks fordern die mitwirkenden Kinder weltweit die Rettung der Erde. Begrüßt werden die Gäste von Bundesratspräsident Bader, einleitende Worte spricht Elisabeth Geyer-Schulz (culture fly). Das Publikumsgespräch nach der Aufführung moderiert Philip Aleksiev (culture fly). (Hofburg, Dachfoyer)

14.30 Uhr: Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein kommt in die Demokratiewerkstatt des Parlaments und nimmt an einem Workshop mit SchülerInnen der achten Schulstufe teil. (Pavillon Burg, Demokratiewerkstatt)

Donnerstag, 21. November 2019

10.00 Uhr: Der Ausschuss für Tourismus, Kunst und Kultur des Bundesrats und der Kultur- und Geschichteausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes treffen zu einem Gedankenaustausch zusammen. (Bibliothekshof, Lokal 1) (Schluss) gs/lan

