Steiermark-Card 2020 macht Lust auf 159 Ausflugsziele

159 Ausflugsziele mit einer Karte: Auch für kommendes Jahr verspricht das Paket aus Gratis-Eintritten sowie 30 % Rabatt bei Bonuspartnern bunte und regionale Abwechslung.

Gleisdorf (OTS) - Mit einem umfassenden Freizeiterlebnis-Angebot startet die Steiermark-Card in den Vorverkauf für 2020. Gratis-Eintritte bei 159 Ausflugszielen und Rabatte bei Bonuspartnern schnürt sie zu einem Paket, dessen Vorteile von April bis Oktober neugierig aufs Land machen. Der Gegenwert steigt, je öfter die Karte nach dem Erwerb genutzt wird: 1.300 Euro Ersparnis ergeben sich, wenn ein Erwachsener jeden enthaltenen freien Eintritt einmal in Anspruch nimmt – die 30% Ermäßigung bei zahlreichen Bonuspartnern noch gar nicht eingerechnet.

Aber nicht nur Erwachsene profitieren von der Steiermark-Card. Ob Kind oder Senior, Familie oder Single, für jeden bietet sie abwechslungsreiches Programm: Natureindrücke und spannende Museen, Sport und Spaß, Kulinarik oder einfach nur Relaxen. Zahlreiche neue Ausflugszielepartner sind mit dabei, sieben allein in der Region Thermen- & Vulkanland Steiermark. Das Seerosenbad Kirchberg an der Raab gehört dazu, ebenso die Nostalgiewelt Posch und die Vinothek und Weinbaumuseum Klöch. Hoch im Kurs stehen auch Freizeit und Erlebnis, z.B. in der Wollwelt Steiner1888 am Fuße des Dachsteins oder tierisch am Alpakahof Mitterdorf.



Die Vorteile:

Einmal zahlen



Freier Eintritt in 159 Ausflugsziele



Gültig vom 1. April bis 31. Oktober 2020



30 % Rabatt bei 24 Bonuspartnern



Die Steiermark-Card gibt's bis 31. März 2020 zum Frühbucher-Preis von 75 € (statt 80 €) für Erwachsene. Für Senioren kostet die Card 70 € (statt 75 €), für Kinder und Jugendliche 35 € und für Klein-Kinder 30 €. Erhältlich sind die Cards auf www.steiermark-card.net/shop, in allen steirischen SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR-Märkten sowie gut sortierten steirischen Tabak Trafiken, in den Regionalstellen der Kleinen Zeitung etc.

