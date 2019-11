Sechs Sieger beim Österreichischen Zeitschriftenpreis 2019

37. Preisverleihung – die Gewinner im Überblick

Wien (OTS) - Der Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband (ÖZV) zeichnete am 14. November 2019 Rainer Seebacher („update“), Mag. Eva Morawetz („Pferderevue“), Eja Kapeller, MA („WIENERIN“), DI Martin Kugler („UNIVERSUM Magazin“), den Verein Steirisches Volksliedwerk („Der Vierzeiler – Zeitschrift für Musik, Kultur & Volksleben“) im Ringturm der Vienna Insurance Group mit dem Österreichischen Zeitschriftenpreis aus. Michaela Neubauer, MA („GESUND & LEBEN“) wurde mit dem Dr. Rudolf Bohmann-Preis für NachwuchsjournalistInnen ausgezeichnet.

Mit dem Zeitschriftenpreis prämiert der Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband (ÖZV) seit 1983 besonders gelungene journalistische Arbeiten aus. ÖZV-Präsidentin Claudia Gradwohl und Universitätsprofessor DDr. Matthias Karmasin überreichten die Trophäen. Moderiert wurde die Preisverleihung von der Mediaberaterin Marcella Atria.

Rainer Seebacher erhielt den Zeitschriftenpreis in der Kategorie Politik und Wirtschaft für seine Magazinstrecke „Die Verkettung der Welt“ in der Zeitschrift „update“. Darin analysiert und erklärt er, wie die revolutionäre Blockchain-Technologie die Geschäftsmodelle verändert, Chancen und Bedrohungen sowie konkrete Anwendungsfelder.

Für ihren Artikel „Die Ross lassen di net im Stich“ erschienen in der „Pferderevue“ konnte Eva Morawetz die Kategorie Umwelt, Jagd und Natur für sich entscheiden. In ihrem Beitrag beschreibt sie mit großer Detailkenntnis die winwin-Situation welche sich aus dem zeitgemäßen Einsatz von Arbeitspferden ergibt, wie gefährdete Nutztiere wie der Noriker in der Landwirtschaft neue Aufgaben findet, die Vorteile für Züchter und wie die Umwelt davon profitiert.

Die Reportage „Im toten Winkel“ im Magazin „Wienerin“ von Eja Kapeller überzeugte die Jury in der Kategorie Lifestyle, Gesundheit und Soziale Verantwortung. Eine nüchterne Analyse ohne Skandalisierung zu den dramatischen Mordzahlen bei Frauen Anfang dieses Jahres, in der sie der Frage nachspürt, ob das österreichische Rechtssystem dafür ausreichend gerüstet ist und ob faire Verfahren gewährleistet sind.

In der Kategorie Wissenschaft, Technik und Forschung wurde der Beitrag von Martin Kugler mit dem Titel „Bits&Bytes im Stall und auf dem Acker“, welcher im „UNIVERSUM Magazin“ erschienen ist, prämiert. In seinem Artikel beschreibt Martin Kugler eindrucksvoll wie neue Technologien die landwirtschaftliche Bewirtschaftung revolutionieren und einerseits positive Effekte für die Umwelt und das Klima hervorrufen und andererseits den wachsenden Hunger der Weltbevölkerung befriedigen können.

Die Trophäe in der Kategorie Corporate Publishing holte der Verein Steirisches Volksliedwerk mit ihrer Publikation „Der Vierzeiler – Zeitschrift für Musik, Kultur & Volksleben“. Die Quartalszeitschrift wird seit 40 Jahren publiziert und widmet sich in jeder Ausgabe einem Schwerpunktthema, welches aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird. Seit 2017 werden auch regelmäßig unterschiedliche Regionen der Steiermark aufgegriffen und porträtiert.

Der Dr. Rudolf Bohmann-Nachwuchspreis der lediglich alle zwei Jahre vergeben wird, ging 2019 an die 23-jährige Journalistin Michaela Neubauer für ihre Veröffentlichungen im Magazin „Gesund & Leben“.

Der Juryvorsitzende und Geschäftsführer des Kuratoriums für Journalistenausbildung Nikolaus Koller wählte die prämierten Beiträge gemeinsam mit der PRVA-Präsidentin und Kommunikationswissenschaftlerin Julia Wippersberg, dem Chefredakteur des Fachmagazins „Österreichischer Journalist“ Georg Taitl, dem Österreich-Repräsentanten der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ Sebastian Loudon, dem Chefredakteur der Branchenzeitschrift „Horizont“ Sebastian Hofer und ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger aus. Insgesamt begutachtete die Jury über 70 Einreichungen für den Österreichischen Zeitschriftenpreis 2019.



