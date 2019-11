Die „Accademia Italiana del Tartufo” prämiert Wien

Wien ist die erste Hauptstadt und die Vorreiterin für den Schutz der Qualität des Weißen Trüffels

Wien (OTS) - Am 13. November fand in der Cantinetta Antinori in Wien die zeremonielle Auszeichnung fünf namhafter Restaurants durch die Akademie „Accademia Italiana del Tartufo” statt. Die prämierten Restaurants, welche nach strengen Kriterien aus 30 Kandidaten ausgewählt wurden und die in den Jahren im Zeichen der Qualität des Weißen Trüffels herausragten, erhielten die Ehren-Medaille der Akademie.

Fabios,Cantinetta Antinori,Steirereck,Tian,Pastamara

Dies war die erste Etappe der weltweiten Auszeichnungen der „Accademia Italiana del Tartufo”, die sich seit jeher für den Schutz und die Wahrung der Qualität des Weißen Trüffels einsetzt.

Dieser besondere Moment wurde vom Protagonisten dieser Auszeichnung, dem Weißen Qualitätstrüffel, begleitet. Die Anwesenden konnten ihre Sinne mit seinem Duft und seinem Geschmack betören.

Am gleichen Abend fand die offizielle Verleihung des Titels “Trüffelbotschafter von Österreich” an Luca Miliffi statt, eine Nominierung die bereits am 19. Oktober in Anwesenheit hochkarätiger Gäste, in Alba erfolgte.

