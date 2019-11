Gorillaz und Superplastic gehen Partnerschaft ein, um eine Vinyl-Spielzeugfigur von 2D in limitierter Auflage einzuführen

Burlington, Vermont, und London (ots/PRNewswire) - Superplastic, die Premium-Marke für Designerspielzeug und Kunststoff-Stars, hat sich mit Gorillaz, der weltweit erfolgreichsten virtuellen Band* aus Großbritannien zusammengeschlossen, um ein neues ultralimitiertes Sammlerspielzeug zu entwickeln, das ab heute über superplastic.co und gorillaz.com /store erhältlich ist.

Erstes Gorillaz-Spielzeug seit mehr als zehn Jahren

Gemeinsam verewigen sie 2D, den Lead-Sänger von Gorillaz, in einer Vinylfigur. Dies ist das erste Gorillaz-Spielzeug seiner Art in über zehn Jahren, seit Jamie Hewlett, Mitbegründer von Gorillaz, 2005 erstmals mit Superplastic-Gründer Budnitz zusammen an den kultigen Vinyl-Spielzeugfiguren von Gorillaz gearbeitet hat. Das überdimensionierte 12-Zoll große Sammlerspielzeug mit leuchtenden LED-Augen und Mikrofonständer zeugt unverkennbar von Hewletts ikonischem Kunststil und Budnitz' berüchtigtem Qualitätsbewusstsein.

Paul Budnitz, Gründer von Superplastic, sagte: "Die Gorillaz dienen als enorme Inspirationsquelle und ich freue mich unglaublich, wieder gemeinsam mit Jamie an Spielzeugen zu arbeiten."

2D sagte: "Bei einem Schaufensterbummel für Weihnachten oder so was in der Art, erblickte ich in einer Auslage plötzlich mein Spiegelbild. Aber es wirkte so viel kleiner als ich. Und es schien, als würde ich singen."

Budnitz, der vor beinahe zehn Jahren die ursprünglichen Gorillaz-Spielzeuge zusammen mit Hewlett gestaltete, wird oft als Vorreiter der weltweiten Kunstspielzeug-Bewegung gefeiert und hat sich zudem einen Namen als Mitgestalter der Kunststoff-Stars Janky & Guggimon gemacht.

Die limitierte Vinyl-Spielzeugfigur 2D GORILLAZ X SUPERPLASTIC ist für 80 USD/65 GBP über superplastic.co und gorillaz.com /store erhältlich.

Informationen zu GORILLAZ

Die virtuelle Band Gorillaz besteht aus Sänger 2D, Bassist Murdoc Niccals, Gitarrist Noodle und Schlagzeuger Russel Hobbs. Das umjubelte gleichnamige Debütalbum, der von Damon Albarn und Jamie Hewlett gestalteten Band, wurde 2001 veröffentlicht. Weitere Alben der mit dem BRIT und Grammy Award ausgezeichneten Band sind Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) und ihr aktuelles Album The Now Now (2018). Die Gorillaz, ein echtes globales Phänomen, haben weltweit die Charts angeführt und sind von San Diego bis Syrien rund um die Welt getourt, wobei sie Millionen von Streams erhielten und Rekordverkäufe verzeichneten. Die Gorillaz haben auf durch und durch bahnbrechende Weise Erfolge erzielt, einschließlich der Auszeichnung mit zahlreichen Preisen, darunter die begehrte Jim Henson Creativity Honor.

* Die Band ist im Guinessbuch der Rekorde als die erfolgreichste virtuelle Band des Planeten eingetragen.

Informationen zu Superplastic

Superplastic, ein Unternehmen für charakterbasierte Produkte und animierte Unterhaltung, ist bekannt für seine Kunststoff-Stars Janky & Guggimon sowie für seine dauerausverkauften limitierten Designer-Spielzeuge und Bekleidung. Das Unternehmen wurde 2018 vom bekannten Künstler und Unternehmer Paul Budnitz (Kidrobot, Ello, Budnitz Bicycles) gegründet und schloss 2019 eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen USD ab. Der legendäre Spielzeugkünstler Huck Gee ist Kreativleiter. Superplastic hat seinen Hauptsitz in Burlington, Vermont, und verfügt über Niederlassungen in New York City und San Francisco.

https://www.superplastic.co Instagram: @superplastic Twitter: @superplastic

Rückfragen & Kontakt:

press @ superplastic.co

+1 802-444-3868

