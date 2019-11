ORF SPORT + mit Tischtennis-Austrian-Open

Auch am 15. November: ÖFB-Pressekonferenz und Fußball-U21-EM-Qualifikation

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 15. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Nordmazedonien um 12.00 Uhr, von den Tischtennis-Austrian-Open um 12.55, 16.25 und 20.00 Uhr) und vom Fußball-U21-EM-Qualifikationsspiel Österreich – Kosovo um 17.50 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 12.30 und 22.45 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.30 Uhr und die Höhepunkte von der ERC-Rallye Ungarn 2019 um 22.00 Uhr.

Nach dem 1:0-Sieg in Slowenien reicht dem ÖFB-Team am 16. November gegen Nordmazedonien im Ernst-Happel-Stadion in Wien ein Punkt, um die zweite EM-Teilnahme en suite zu fixieren. ORF SPORT + überträgt die ÖFB-Pressekonferenz am 15. November einen Tag vor dem Spiel live aus Wien. Reporter ist Andreas Felber.

Linz ist auch 2019 wieder Austragungsort der Tischtennis-Austrian-Open. ORF SPORT + überträgt das Turnier von 14. bis 17. November täglich live. 2018 hat der Chinese Liang Jingkun im Finale seinen Landsmann Xu Xin besiegt. Bei den Damen ging mit Chen Meng der Sieg ebenfalls an China. Den Sieg im Doppel holte sich sowohl bei den Damen als auch bei den Herren Japan, beim Mixed Doppel war China erfolgreich. Kommentator ist Toni Oberndorfer. (ORF-TVthek live von 16.25 bis 21.30 Uhr)

In zwei Jahren findet in Slowenien und Ungarn die UEFA U21 EURO 2021 statt. Die Qualifikationsphase startete im September 2019 und führte das ÖFB-Team nach Andorra (3:1) und Albanien (4:0). Im Oktober gab es einen Sieg gegen die Türkei (3:0) sowie das 1:5 gegen England. Zum Jahresabschluss wartet am 15. November in Ried Kosovo und am 18. November ein freundschaftliches Länderspiel in Ungarn. Beide Spiele sind live in ORF SPORT + zu sehen.

Kommentator ist Michael Bacher.

Zu Gast im Studio des Behindertensport-Magazins „Ohne Grenzen“, moderiert von Andreas Onea, ist Triathlet Florian Brunngraber. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über den Auftakt der Rollstuhl-Basketball-Liga, über Jiu Jitsu für Menschen mit Mentalbeeinträchtigung und über Darts für sehbehinderte Menschen. „Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

