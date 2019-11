Doppelauszeichnung für Vienna Insurance Group bei CEO & CFO Awards

Stadler beste internationale CEO, Hirner beste CFO Newcomerin des Jahres

Wien (OTS) - Am 13. November 2019 fand die CEO & CFO Award-Verleihung 2019 des Beratungsunternehmens Deloitte, gemeinsam mit dem Börse Express und dem CFO Club Austria, statt. Elisabeth Stadler wurde als beste internationale CEO und Liane Hirner als beste CFO Newcomerin des Jahres ausgezeichnet.

Zur Wahl stehen jedes Jahr die Topmanager der ATX Prime-Unternehmen. Die Vienna Insurance Group (VIG) konnte zwei der insgesamt fünf vergebenen Auszeichnungen für sich entscheiden. Die Juryentscheidung für die Wahl von Elisabeth Stadler als beste internationale CEO wird mit der Setzung neuer Impulse bei gleichzeitiger Wahrung einer ausgezeichneten Kapitalstruktur begründet. Das beweise das aktuelle „A+“-Rating von Standard & Poor‘s. Als Qualitätsmerkmal wertet die Jury auch die Tatsache, dass es Elisabeth Stadler gelingt, ihr umfassendes Fachwissen verständlich auf den Punkt zu bringen. Die Preisträgerin selbst erklärte zur Überreichung des Awards durch Deloitte-Partner Niki Schaffer: „Ich sehe diese Auszeichnung als Wertschätzung für das gesamte Team der Vienna Insurance Group. Durch den engagierten Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es gelungen, unseren Konzern als stabilen und verlässlichen Partner zu positionieren. Dies können wir mit stetig verbesserten Kennzahlen belegen. Es bleibt meine Ambition, die Position der VIG als Nummer 1 am österreichischen Markt und in CEE weiter auszubauen.“

Die Wahl für den CFO Newcomer des Jahres fiel auf Liane Hirner. Sie habe eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sie sich von der Wirtschaftsprüfung in ihre CFO-Rolle eingelebt hat, hebt die Jury des CFO Club Austria hervor. Betont wird von der Jury auch ihre Top-Expertise im bilanziellen und regulatorischen Versicherungsbereich. Liane Hirner zu ihrer Wahl als CFO Newcomerin: „Es freut und ehrt mich sehr, dass mein erfolgreicher Perspektivenwechsel von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu einem internationalen Versicherungskonzern mit dieser Auszeichnung honoriert wird. Als CFO ist man in der spannenden und herausfordernden Lage, wirtschaftlich nachhaltigen Erfolg mitzugestalten und in Zeiten des stetigen Wandels für Stabilität zu sorgen.“

Die Preisträger der Kategorie CEO International werden anhand von zwei gleich stark gewichteten Kriterien bestimmt. Die Entscheidung setzt sich aus dem Juryurteil sowie einer objektiven Analyse der Unternehmenskursentwicklung zusammen. Die Jury bilden die CEOs und CFOs der österreichischen ATX Prime-Unternehmen selbst. Der CFO Newcomer des Jahres wird vom CFO Club Austria gewählt.

