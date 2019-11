Auseinandersetzung im Straßenverkehr: Körperverletzung mit Messer

Wien (OTS) - 12.11.2019, 22:05 Uhr

22., Am Kaisermühlendamm

Am Dienstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen und einem 21-jährigen PKW-Lenker (beide österr. Stbg.). Der Grund soll ein auf der A22 im Bereich Abfahrt Kaisermühlen durchgeführtes Überholmanöver des 30-Jährigen gewesen sein, welches den 21-Jährigen zum Abbremsen genötigt haben soll. Am Kaisermühlendamm stiegen beide Beteiligte aus und es kam zu einem Handgemenge, wobei der 30-Jährige den 21-Jährigen mit einem Messer im Oberkörperbereich leicht verletzt haben soll. Der 21-Jährige verständigte die Polizei, der 30-Jährige ergriff die Flucht, konnte jedoch rasch ausgeforscht werden. Er begab sich selbstständig auf eine Polizeiinspektion und gab dort an, er sei von dem 21-Jährigen mit einem Messer attackiert worden, er habe sich lediglich verteidigt. Bei dem 30-Jährigen konnten oberflächliche Schnittwunden im Armbereich wahrgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien und Schilderung des Sachverhalts verfügte diese die Festnahme des 30-jährigen Beschuldigten.

