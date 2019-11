„Kartenstrich“ und Debüt für Christof Spörk bei „Was gibt es Neues?“ am 15. November

Danach: Highlights vom „Österreichischen Kabarettpreis 2019“ in ORF 1

Wien (OTS) - Das Spielefest im Austria Center Vienna öffnet am Wochenende seine Pforten – und so bekommen in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 15. November 2019, um 21.30 Uhr in ORF 1 Lukas Resetarits, Ulrike Beimpold, Rudi Roubinek, Viktor Gernot und – erstmals im Team dabei – Christof Spörk Spiele und Würfel für originelle Antworten u. a. auf Fragen wie jener nach dem „Kartenstrich“. Die Promifrage kommt diesmal von den „Kabarettpreis 2019“-Gewinnerinnen RaDeschnig: „Warum verteilte George Clooney bei einem Flug Kopfhörer an die Mitreisenden?“. Gleich danach um 22.15 Uhr sind dann in ORF 1 die Highlights der Verleihung vom „Österreichischen Kabarettpreis 2019“ zu sehen, die am 4. November im Globe Wien stattfand und bei der auch „Was gibt es Neues?“ ausgezeichnet wurde – der ORF-Klassiker erhielt den Publikumspreis. Verena Scheitz präsentierte auch heuer die von einer Fachjury gekrönten Preisträger und Laudatoren. In der Zusammenfassung der schönsten Momente der feierlichen Gala sind u. a. zu sehen:

Hauptpreisträger Klaus Eckel, die mit dem Förderpreis ausgezeichnete Sonja Pikart, Programmpreisträgerinnen RaDeschnig sowie maschek., die mit dem Sonderpreis ausgezeichnet wurden.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

