„Zweinachten“ bei tele.ring bringt doppelte Gigabyte in allen Smartphone-Tarifen

Doppeltes Datenvolumen zum gleichen Preis in allen tele.ring Tarifen mit Smartphone

Top-Smartphones von Huawei und Samsung um 0 Euro bei tele.ring

Der Tarif „Schlaue Kombi Mini“ ist derzeit der Handy-Vertragstarif mit der niedrigsten Grundgebühr Österreichs

Tele.ring feiert „Zweinachten auf Tarifa“. Passend dazu gibt es ab sofort doppelte Gigabyte zum gleichen Preis in der schlauen Kombi, die Top-Tarife und neue Smartphone-Sensationen beinhaltet. In der Schlauen Kombi Maxi sind statt 15 GB nun 30 GB inkludiert. Die schlaue Kombi Mini beinhaltet statt 10 GB ab sofort 20 GB. Die Aktion gilt ein Tarifleben lang, also bis zum Wechsel in einen anderen Tarif.

Top-Smartphones ab 0 Euro im Handy-Vertragstarif mit der niedrigsten Grundgebühr Österreichs

Der Tarif „Schlaue Kombi Mini“ ist mit einer monatlichen Grundgebühr von 17 Euro derzeit der günstigste Handy-Vertragstarif in ganz Österreich. Passend dazu warten schlaue Smartphone-Angebote bei tele.ring. Im selben Tarif Schlaue Kombi Mini ist das Huawei P30 lite oder das Samsung Galaxy A50 um 0 Euro erhältlich. Im Tarif Schlaue Kombi Maxi ist das Huawei P30 oder das Samsung Galaxy S10e um 0 Euro erhältlich. Das iPhone 8 gibt es um 129 Euro in den Kombi Maxi-Tarifen.

Im Aktionszeitraum ersparen sich Kunden einmalige Aktivierungskosten in Höhe von 49,90 Euro. Die jährliche Servicepauschale beträgt 25 Euro. Die Aktionspreise gelten ab sofort bis 6. Jänner 2020 in allen Kanälen. Wie immer sind bei tele.ring alle neuen Smartphones und Tablets entsperrt.

Bildmaterial tele.ring Zweinachten: https://flic.kr/s/aHsmJneR1F

Weitere Information unter www.telering.at

