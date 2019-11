DAVID GUETTA & viele weitere DJ Superstars beim KRONEHIT ELECTRIC NATION GRAZ

Legends in the City heißt es am 01. August 2020 Messe Graz Open Air wenn David Guetta, Steve Aoki, Will Sparks & Mike Williams das Kronehit Electric Nation rocken.

Graz (OTS) - Es wird mit Sicherheit die OPEN-AIR-PARTY des Jahres 2020 in Graz wenn DJ-SUPERSTAR DAVID GUETTA, STEVE AOKI, WILL SPARKS und MIKE WILLIAMS auf dem Messe Graz Open Air Gelände für ein unvergessliches EDM-Spektakel sorgen werden!

Das KRONEHIT ELECTRIC NATION bringt mit Legends in the City wahre Legenden aus der Musikszene zur größten Open-Air Party des Jahres am 1. August 2020 nach Graz und die Besucher können sich bereits jetzt auf ein Musikevent der Superlative freuen.

DAVID GUETTA

Er kommt zu seinem einzigen Österreich-Auftritt nach Graz & wird mit seinen bekannten packenden und großformatigen Live-Shows mit aufregenden Visuals und phänomenalen Pyroeffekten die Turntables beim Kronehit Electric Nation zum Glühen bringen.

STEVE AOKI

Er ist legendär für seine Tortenschlachten und Champagner-Duschen, wird dem Publikum mit seinen fetten Beats so richtig einheizen.

WILL SPARKS

Mit dabei sind auch der sympathische Australier WILL SPARKS, ein Garant für energiegeladene Shows. Der geniale DJ und Produzent ist für seinen erstklassigen Melbourne-Sound bekannt und wird mit seinen Bounce-Hits Messe Graz Open Air Gelände zum Kochen bringen.

MIKE WILLIAMS

Auch MIKE WILLIAMS, DJ und Produzent aus den Niederlanden, wird mit seinen Dance-Hits und Re-Mixes für beste Partystimmung sorgen.

MORE COMING SOON...

MAINSTAGE

Wie schon beim letztjährigen Electric Nation Graz, wird es auch 2020 eine Mega-Stage geben, die an Design und Technik kaum mehr zu überbieten ist. Das Design ist noch ein gut gehütetes Geheimnis, aber soviel sei jetzt schon verraten: Es wird einfach phänomenal. Ausgestattet mit State of the Art Ton-, Licht-, Laser-und LED-Technik zusammen mit geilen Pyro-Effekten werden dieses Mega-Event am Messe Graz Open Air Gelände auch zu einem unvergesslichen visuellen Erlebnis machen.

AFTERSHOW-PARTY – HARDSTYLE STAGE

Das KRONEHIT ELECTRIC NATION Graz steht als Synonym für Party, Summer-Feeling und geile Musik. Um diesen Mix zu perfektionieren gibt es beim Legends in the City auch eine MEGA AFTERSHOW-PARTY. Das LineUp für die Aftershowparty wird noch bekannt gegeben. Einlass ist ab 20 Uhr.

KRONEHIT ELECTRIC NATION Graz – ein MUSS für ALLE!

Tickets sind direkt auf www.oeticket.com sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich!

KRONEHIT ELECTRIC NATION GRAZ 01.08.2020 - Messe Graz Open Air Tickets direkt hier bestellen

