BWT bringt Trinkgenuss zum Wohlfühlen für die hektische Vorweihnachtszeit

Neue BWT-Filtertechnologie für alkalisches Wasser mit erhöhtem pH-Wert: Antioxidatives Wasser für ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt.

Mondsee (OTS/LCG) - Zusätzlich zum beliebten Magnesium Mineralized Water bringt Europas führendes Wassertechnologieunternehmen jetzt auch Balanced Alkalized Water in Österreich auf den Markt und bald auch in zahlreiche Apotheken. Die Filterkartuschen passen in alle BWT-Tischwasserfilter und erhöhen den pH-Wert des Wassers auf über 8,5, wodurch es alkalisch wird. Das basische BWT Wasser unterstützt einen ausgeglicheneren Säure-Basen-Haushalt. Dieser ist gerade in der Vorweihnachtszeit mit üppigen Festessen, ausgelassenen Feiern und köstlichen Keksen gefordert. Sie führen leicht zu einer Übersäuerung. Auch mangelnde Bewegung, übermäßiger Alkoholkonsum und Stress, den viele Menschen gerade in der hektischen Adventszeit verspüren, können eine Übersäuerung begünstigen. Ausgleichssportarten wie Yoga oder Meditation, bewusst eingelegte Pausen zur Stressminderung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr – im besten Fall mit alkalischem Wasser (pH-Wert cirka 8 bis 9) – unterstützen den bewussten Lebensstil ganzjährig.

Bewusster Lebensstil mit BWT-Tischwasserfiltern

Die praktischen Tischwasserfilter von BWT sind die perfekte Lösung, um auf den ausreichenden Flüssigkeitskonsum zu achten, basisches Wasser zu konsumieren und dabei die Umwelt zu schonen. Die neuen BWT-Filterkartuschen filtern gutes, lokales Leitungswasser, reduzieren störende Geruchs- und Geschmacksstoffe wie Chlor und verwandeln es in basisches Wasser – in sogenanntes Balanced Alkalized Water. Für unterwegs gibt es die schicken Trinkwasserflaschen. Somit werden umweltschädliche Einweg-Plastikflaschen in Haushalt, Büro und Schule überflüssig und der Müllberg wird reduziert. Mit Balanced Alkalized Water gelingt es leicht, den Körper in Balance zu halten und sowohl der kalten Jahreszeit als auch dem vorweihnachtlichen Stress zu trotzen.

Die formschönen BWT-Tischwasserfilter und Filterkartuschen für Balanced Alkalized Water gibt es im Onlineshop auf www.bwt.com/shop und bald auch in zahlreichen Apotheken.

Weitere Informationen auf www.bwt.com.

