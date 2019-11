MeMed gewinnt 2,5 Mio. EUR Preis des Europäischen Innovationsrates

Haifa, Israel (ots/PRNewswire) - MeMed Ltd., ein führender Anbieter von Host-Response-basierten Diagnoselösungen, gab heute bekannt, dass er vom Europäischen Innovationsrat (EIC) 2,5 Millionen Euro an nicht verwässernden Mitteln erhalten hat. Der EIC Accelerator (SME Instrument) Award unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die bahnbrechende Innovationen aufweisen und das Potenzial haben, neue Märkte zu schaffen oder bestehende Märkte weltweit neu zu definieren. MeMed gehört zu weniger als 5 % der Bewerber, die für die prestigeträchtige Auszeichnung ausgewählt wurden und wird außerdem begleitende Dienstleistungen erhalten, die das EIC den Gewinnern anbietet, um ihre Unternehmen schneller zu vergrößern und bahnbrechende Technologien auf den Markt zu bringen.

Finanzierung zur Beschleunigung der Einführung der Point-of-Care-Plattform von MeMed, die zwischen bakteriellen und viralen Infektionen unterscheidet und schnellere, gut fundierte Entscheidungen über die antimikrobielle Behandlung ermöglicht

MeMed, das bereits 2015 mit dem hart umkämpften KMU-Preis ausgezeichnet wurde und eines der wenigen Unternehmen ist, das ihn je zweimal erhalten hat, übersetzt die komplexen Signale des Immunsystems in einfache diagnostische Erkenntnisse. Die erstklassige, immunbasierte Proteinsignatur des Unternehmens, MeMed BV(TM), unterscheidet zwischen bakteriellen und viralen Infektionen, so dass Ärzte schneller und genauer bestimmen können, ob eine Antibiotikabehandlung sinnvoll ist. MeMed BV(TM) kann innerhalb von wenigen Minuten auf MeMed Key(TM) ausgeführt werden, einer bahnbrechenden Plattform, die mehrere Proteine mit zentraler Laborpräzision am Point of Care misst.

"Wir fühlen uns geehrt, dass der Europäische Innovationsrat MeMed weiterhin anerkennt und unterstützt", so Eran Eden, CEO und Mitbegründer von MeMed. "Ihr anhaltendes Engagement für die Mission und den Ansatz von MeMed spiegelt die wachsende Reife unserer bahnbrechenden Technologiesuite wider, ebenso wie ihr Potenzial, die Patientenversorgung umfassend und sinnvoll zu verbessern."

MeMed wird die Mittel des EIC nutzen, um die Erweiterung der Anwendbarkeit von MeMed BV(TM) auf minimal-invasive kapillare Blutproben zu beschleunigen. Dies wird den Weg ebnen, um die Eignung des Tests für immer vielfältigere klinische Situationen zu erweitern. Der EIC-Preis wird außerdem dazu verwendet, die Generierung zusätzlicher, realer Nachweise zur weiteren Validierung des klinischen Nutzens von MeMed BV(TM) zu beschleunigen. Die zusätzlichen Erkenntnisse aus der Praxis werden das bereits verfügbare, beispiellose Niveau an qualitativ hochwertigen klinischen Daten auf MeMed BV(TM) von mehr als 15.000 Patienten und multinationalen, doppelblinden klinischen Studien, die in führenden Peer-Review-Journalen veröffentlicht wurden (einschließlich Die Lanzette Infektionskrankheiten, Pädiatrie, PLOS One und BMJ Pädiatrie) stärken.

"Diese Auszeichnung anerkennt auch die Dringlichkeit, den Status quo bei der Verschreibung von Antibiotika in Frage zu stellen. Die übermäßige Verwendung dieser wichtigen Medikamente führt zu einer antimikrobiellen Resistenz und zu einer immer ernsteren Bedrohung für die globale öffentliche Gesundheit, für deren Bekämpfung die disruptive Technologiesuite von MeMed einzigartig positioniert ist", so Kfir Oved, CTO und Mitbegründer von MeMed.

Informationen zu EIC Accelerator

Der EIC Accelerator (SME Instrument) ist Teil des Pilotprojekts des Europäischen Innovationsrats (EIC), das hochkarätige Innovatoren, Unternehmer und kleine Unternehmen mit Finanzierungsmöglichkeiten und Beschleunigungsdiensten unterstützt. Der Schwerpunkt des EIC Accelerator (SME Instrument) liegt auf marktwirtschaftlichen Innovationen, die neue Märkte prägen und Arbeitsplätze, Wachstum und einen höheren Lebensstandard schaffen.

Informationen zu MeMed

MeMed ist der Entwickler einer hochmodernen, auf dem Immunsystem basierenden Diagnostik, die zwischen bakteriellen und viralen Infektionen am Behandlungsort unterscheidet. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die komplexen Signale des Immunsystems in einfache Diagnoseerkenntnisse zu übersetzen, die verwendet werden können, um die Art und Weise zu transformieren, wie ansteckende Krankheiten und Entzündungsprozesse diagnostiziert werden - zum großen Nutzen der Patienten sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Wir haben MeMed BV(TM), unsere bahnbrechende immunbasierte Protein-Signatur im Laufe von zehnjähriger Zusammenarbeit mit führenden akademischen und kommerziellen Partnern entwickelt und validiert. MeMed BV(TM) stellt Ärzten ein unverzichtbares Instrument im Kampf gegen resistente Bakterienstämme bereit, eine der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen unserer Zeit. Ein ELISA-Format von MeMed BV(TM), das sich Immunoxpert(TM) nennt, wurde für die Verwendung in der Europäischen Union (CE-IVD), der Schweiz und in Israel freigegeben und befindet sich zurzeit in Pilotverteilung in diesen Märkten. MeMed hat auch MeMed Key(TM) entwickelt, eine bahnbrechende Plattform, die es ermöglicht, mehrere Proteine und Signaturen, sowohl vorhandene als auch neue, exakt zu messen, und das innerhalb von Minuten direkt am Behandlungsort. Heute erweitern wir unser Netz von Partnerschaften mit international renommierten akademischen, kommerziellen und staatlichen Interessenvertretern, um die globale Verfügbarkeit unserer Plattform und Tests zu fördern, zu validieren und zu ermöglichen. Weitere Informationen zu MeMed finden Sie unter http://www.me-med.com.

