ICPD25 Gipfel in Nairobi

Weiter Weg für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte für alle

Sinnvolle Schritte sind flächendeckende sexuelle Bildung und ein kostenfreier Zugang zu Verhütungsmitteln Koordinatorin Mag.a Angela Tunkel

Wien (OTS) - Von 12. bis 14. November 2019 findet der ICPD25-Gipfel in Nairobi statt. Anlass ist das 25. Jubiläum der Internationalen Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung (ICPD) von 1994. 179 Länder verabschiedeten damals einen wegweisenden Aktionsplan zur Förderung sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte.

Veranstaltet wird ICPD25 vom Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) sowie der kenianischen und dänischen Regierung. Regierungsmitglieder, zivilgesellschaftliche Organisationen und weitere Akteur*innen der internationalen Gemeinschaft nehmen an dem Gipfel teil.

Der ICPD25-Gipfel erinnert an die Ziele des Aktionsplans von 1994 und an die Erfüllung der Sustainable Development Goals (SDGs) in den Bereichen sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte bis 2030. Erreicht werden soll dies durch erneute politische und finanzielle Zugeständnisse der teilnehmenden Regierungen. Fokus des Gipfels sind u.a. folgende Themen:

Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit als Teil der allgemeinen Krankenversicherung.

Wahrung des Rechts auf sexuelle und reproduktive Gesundheitsversorgung in Gebieten, die sich in humanitären Krisen befinden.

Beendigung geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt.

Die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF), als Trägerin von neun Beratungsstellen, setzt sich seit Jahrzehnten für die Umsetzung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte in Österreich sowie international ein. „Sinnvolle Schritte sind flächendeckende sexuelle Bildung und ein kostenfreier Zugang zu Verhütungsmitteln“ , so Koordinatorin Mag.a Angela Tunkel. Bevölkerungspolitik muss auf dem Recht der freiwilligen Familienplanung und sexuellen Selbstbestimmung basieren.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF)

Constanze Liko

international @ oegf.at

(01) 470 89 70