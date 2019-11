Jugendpreis für fünf europäische Initiativen

Bundesministerin Stilling zeichnet fünf in „Erasmus+ Jugend in Aktion“ geförderte Projekte mit Österreichischem Jugendpreis 2019 aus

Der Jugendpreis zeigt, dass die EU-Jugendförderprogramme zur Qualität und Internationalisierung der Jugendarbeit in Österreich beitragen. Die ausgezeichneten Projekte fördern die persönliche Entwicklung und das Europabewusstsein junger Menschen hierzulande Gerhard Moßhammer

Wien (OTS) - „ Der Jugendpreis zeigt, dass die EU-Jugendförderprogramme zur Qualität und Internationalisierung der Jugendarbeit in Österreich beitragen. Die ausgezeichneten Projekte fördern die persönliche Entwicklung und das Europabewusstsein junger Menschen hierzulande “, freut sich Gerhard Moßhammer, Direktor der Österreichischen Nationalagentur für die EU-Jugendprogramme.

Das Bundeskanzleramt zeichnete gestern in einer feierlichen Abendveranstaltung insgesamt 23 herausragende Projekte der außerschulischen Jugendarbeit in Österreich mit dem Österreichischen Jugendpreis aus. Darunter waren fünf über das EU-Jugendförderprogramm „Erasmus+ Jugend in Aktion“ geförderte Projekte, die in der Kategorie „Europäische Initiativen“ ausgezeichnet wurden. Sie beschäftigten sich zum Beispiel mit den Themen Kinderrechte, Inklusion sowie Partizipation von jungen Geflüchteten.

Ausgezeichnete Projekte in der Kategorie „Europäische Initiativen“

Projekt: UMF united: Demokratisierung, Partizipation und Selbstorganisation bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Träger: asylkoordination österreich

Projekt: Kids wanna have FUNdamental rights

Träger: Kinderfreunde Mühlviertel

Projekt: Ready, steady, go! Training course on methodologies for recruiting, applying and mentoring inclusive voluntary projects

Träger: Grenzenlos – Interkultureller Austausch

Projekt: People. Rights. Identity. Diversity. Europe.

Träger: Verein für Bildung Mladiinfo

Projekt: EVS in the "Jugendzentrum Gewölbe"

Träger: Verein für Freizeit und Bildung der Jugend

