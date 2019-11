Constantia Flexibles ist Vorreiter für nachhaltige Verpackungsproduktion in Indien

Ahmedabad/Wien (OTS) - Constantia Flexibles – der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungen mit Hauptsitz in Wien – eröffnet in Indien das weltweit erste Werk, in dem ausschließlich nachhaltigere und recyclebare flexible Verpackungen produziert werden. Schwerpunkt der Produktion im neuen Werk liegt auf der umweltfreundlicheren Verpackungsfamilie EcoLam. Die offizielle Eröffnung des ersten Standortes dieser Art findet am 20. November in Ahmedabad, Gujarat/Indien statt.

Die Reduzierung von Abfällen im Allgemeinen und von Kunststoffabfällen im Speziellen ist ein relevantes Thema, auch für die Lebensmittel-, Haushalts- und Körperpflegeindustrie in Indien. Die indische Regierung hat diese Problematik erkannt und bereits 2016 die sogenannten "Plastic Waste Management Rules" verabschiedet. Diese Regelungen schreiben unter anderem vor, dass Einweg-Kunststoffe, wie zum Beispiel Pouches, bis zum Jahr 2022 gänzlich vermieden werden müssen. Ein weiterer Bestandteil der neuen Vorschriften ist die schrittweise Abschaffung von mehrschichtigen Kunststoffen, die nicht recycelbar sind.

Alexander Baumgartner, CEO von Constantia Flexibles: „Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Industrie, den Endverbrauchern und vor allem gegenüber der Umwelt bewusst. Daher konzentrieren wir uns nicht nur auf die Entwicklung umweltfreundlicherer Verpackungen, wir haben auch das erste Werk der Welt konzipiert, in dem ausschließlich nachhaltige Verpackungen hergestellt werden. Das Werk namens Constantia Ecoflex Ahmedabad befindet sich in Gujarat in Indien, dem perfekten Markt für die Umsetzung eines solch zukunftsweisenden Projekts."

Ausschließlich nachhaltige Verpackungen im neuen Werk in Ahmedabad

Die Entscheidung, ein Werk in Indien zu eröffnen, war relativ einfach. Unter anderem zeigen die neuen "Plastic Waste Management Rules", dass die indische Regierung Druck auf die Recyclingindustrie ausüben kann und dass sie Initiativen und Unternehmen unterstützt, die sich für die Reduzierung von Abfall einsetzen.

Der Fokus der Produktion im neuen Werk liegt auf EcoLam, einer Verpackungsfamilie die Teil der innovativen Produktlinie Ecolutions von Constantia Flexibles ist.

EcoLam ist ein leichtes Mono PE Laminat, das sich für eine Vielzahl von Verpackungsanwendungen eignet. Aufgrund der Mono-Material-Struktur ist es vollständig recycelbar und die CO2-Bilanz ist etwa 32 % geringer als bei vergleichbaren Produkten. Die EcoLam Produktfamilie ist in verschiedenen Barrieregraden erhältlich (EcoLam, EcoLamPlus, EcoLamHighPlus), um die Anforderungen an die Barriereeigenschaften für eine vielfältige Produktpalette zu erfüllen.

Nach einer Bauzeit von etwas mehr als zwei Jahren, startete Constantia Ecoflex Ahmedabad im September 2019 den Probebetrieb. Das Werk hat eine Fläche von 24.500 qm, derzeit sind 50 MitarbeiterInnen beschäftigt, diese Anzahl soll sich bis zum zweiten Quartal 2020 verdreifachen.

Constantia Flexibles ist der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen. Unter dem Leitprinzip ‚People, Passion, Packaging‘ stellen die rund 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte Verpackungslösungen an 38 Standorten in 16 Ländern her. Zahlreiche internationale Konzerne und lokale Marktführer aus den Geschäftsbereichen Consumer und Pharma nutzen die nachhaltigen und innovativen Produkte von Constantia Flexibles. www.cflex.com

