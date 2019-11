Star-Journalistin Milborn bei AK-Vollversammlung: „Wir sind auf dem besten Weg zu einer Überwachungsgesellschaft“

Linz (OTS) - Medien unter Druck – warum Demokratie guten Journalismus braucht! Darüber sprach Corinna Milborn – sie war als Gastreferentin eingeladen – gestern Vormittag bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer Oberösterreich. Die Journalistin, Politikwissenschafterin und „Medienlöwin“-Preisträgerin 2019 kritisierte vor allem Facebook und Google. „ Diese beiden Konzerne wollen nichts mit dem Staat zu tun haben und umgehen alle Regeln und Gesetze “, so die Infochefin von Puls4. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer begrüßte den Stargast der Vollversammlung als Vorbild für den österreichischen Journalismus. „ Schön, dass so eine profunde Kennerin der Medienszene den Weg zu uns gefunden hat. Corinna Milborn steht für Seriosität, Ausgewogenheit und Top-Recherche. “

Demokratie funktioniere laut Milborn ohne Medien nicht. Es gebe derzeit bedenkliche Tendenzen. Gefährlich sei etwa der Einfluss der Konzern-Riesen Facebook und Google auf unsere Demokratie. „ Diese Silicon-Valley-Giganten halten sich an nichts. Sie zerstören das Internet, indem sie es privatisieren. Masseninformation – allein Facebook hat 2,8 Milliarden aktive Nutzer/-innen – bedeutet auch, eine gewaltige Waffe in der Hand zu haben “, sagte Milborn. Youtube, eine Tochtergesellschaft von Google, gebe Hass, Lügen und Propaganda den Vorrang. „ So radikalisieren sich Menschen vor allem mit rechtsextremem Gedankengut. Auch Wahlmanipulationen gehören zum täglichen Geschäft. Unser Vertrauen in die Demokratie wird dadurch geschwächt “, so Milborn, die warnte: „ Google und Facebook kennen dich besser, als du dich jemals selbst kennenlernen wirst. “

Wir seien auf dem besten Weg zu einer Überwachungsgesellschaft, so wie es etwa China bereits vormacht. Milborn plädierte deshalb für ein neues europäisches Selbstbewusstsein. „ Unsere Werte müssen gefestigt werden, nicht die chinesischen oder amerikanischen. “ Die Infochefin von Puls4 forderte auch noch einen neuen öffentlich-rechtlichen Medienauftrag. „ Der aktuelle stammt aus einer Zeit, als die Öffentlich-Rechtlichen noch ein Monopol hatten. Man muss diesen Auftrag unbedingt aufs Internet ausweiten. “ Zum Schluss hatte Milborn noch einen Ratschlag parat: „ Achten Sie ganz genau darauf, wem Sie im Cyberspace Ihre Aufmerksamkeit schenken. “

