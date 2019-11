PRESSEFRÜHSTÜCK: „Müdigkeit ist kein Schicksal. Konsultieren Sie einen Arzt!“

Wien (OTS) - Mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher geben in einer aktuellen Umfrage an, unter starker Müdigkeit und Abgeschlagenheit zu leiden. Nur rund ein Viertel der Betroffenen konsultiert einen Arzt und geht der Ursache für die unangenehmen, die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit einschränkenden Symptome nach. Oft liegt der Müdigkeit ein Eisenmangel zugrunde, der unter ärztlicher Aufsicht rasch und einfach behoben werden könnte. Eisenmangel ist die häufigste Mangelerscheinung in entwickelten Ländern – jede fünfte Frau in Österreich ist davon betroffen. Dennoch ist das Bewusstsein für diese Problematik bei uns in Österreich kaum ausgeprägt. Wir möchten die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, Ihnen die Umfrageergebnisse im Detail präsentieren und die Therapiemöglichkeiten bei Eisenmangel näher erläutern. Wir laden daher Sie oder eine Kollegin/einen Kollegen aus Ihrer Redaktion herzlich ein zum:



Pressefrühstück

„Müdigkeit ist kein Schicksal. Konsultieren Sie einen Arzt!“

Montag, 25.11.2019, 9:30 Uhr

Kleiner Dachboden im 25h Hotel beim Museumsquartier

Lerchenfelder Str. 1-3

1070 Wien



Ihre Gesprächspartner sind:

Doz. Dr. Bernhard Angermayr, Präsident der OGAM Österreichische Gesellschaft für ambulante Medizin

Dr. Doris Gapp, Allgemeinmedizinerin und Eisenexpertin in Wien

Martina Kumpf-Rottleuthner, von Eisenmangel betroffene Patientin



Wir freuen uns, Sie zu diesem wichtigen Gesundheitsthema begrüßen zu dürfen und bitten Sie um Ihre Zu- oder Absage bei Gabriela Mair unter g.mair @ procomm.biz oder Tel.: 0676 9083571.



Österreichische Gesellschaft für ambulante Medizin

Pressefrühstück: „Müdigkeit ist kein Schicksal. Konsultieren Sie einen Arzt!“

Datum: 25.11.2019, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: 25hours Hotel Wien, Kleiner Dachboden

Lerchenfelderstraße 1-3, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gabriela Mair

ProComm Progressive Communications

Tel.: +43 (0)1 4085794

Mobil: +43 (0)676 9083571

Mail: g.mair @ procomm.biz