Zielfahnder nehmen 39-Jährige fest

Wien (OTS) - 11.11.2019, 06.50 Uhr

15. Bezirk

Nach umfangreichen Erhebungen gelang es den Beamten des Landeskriminalamtes eine in Italien gesuchte 39-Jährige (nigerianische Staatsangehörige) in Wien auszuforschen. Die Frau konnte in ihrer Wohnung im 15. Bezirk angetroffen und aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen werden. Der 39-Jährigen wird vorgeworfen sich einer kriminellen Vereinigung angeschlossen zu haben. Diese zielte auf den Menschenhandel, die illegale Einreise von Nigeria nach Italien sowie den Zwang der geschleppten Personen zur Prostitution ab.

