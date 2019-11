DAS PERFEKTE GEHEIMNIS ist der erfolgreichste deutsche Film des Jahres

Über 2 Mio. Besucher für Bora Dagtekins Gesellschaftskomödie (FOTO)

München (ots) - Nachdem DAS PERFEKTE GEHEIMNIS am Startwochenende bereits eine Million Kinobesucher verzeichnen konnte, hat die Gesellschaftskomödie von Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin gestern, nach nur 12 Tagen Spielzeit, bereits die 2-Millionen-Besuchermarke geknackt und sicherte sich so einen Silber-Bogey (zwei Millionen Kinobesucher innerhalb von 20 Tagen).

Mit DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, das mittlerweile in 770 Kinos zu sehen ist, hat das Erfolgsduo Bora Dagtekin und Produzentin Lena Schömann es erneut geschafft, gesellschaftsrelevante Themen in beste Kinounterhaltung zu verwandeln. Schon jetzt ist der Film mit Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz in den Hauptrollen der erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2019.

Inhalt:

Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen sich diese Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate laut mitgehört, jede noch so kleine WhatsApp wird gezeigt. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalen Durcheinander aus - voller überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu erwarten waren.

DAS PERFEKTE GEHEIMNIS ist eine Neuverfilmung des italienischen Kinofilms PERFETTI SCONOSCIUTI von Paolo Genovese aus dem Jahr 2016 (allein in Italien 2,7 Mio. Besucher). In zahlreichen Ländern wurde der Film adaptiert und avancierte zu einem weltweiten Phänomen. Das "FACK JU GÖHTE"-Erfolgsduo Bora Dagtekin und Lena Schömann griff die Idee des Films auf und entwickelte eine zeitgemäße Interpretation für das deutsche Kinopublikum.

Die Kinokomödie ist eine Constantin Film Produktion und wurde vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Executive Producer ist Martin Moszkowicz.

Darsteller: Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline

Herfurth, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz (in

alph. Reihenfolge)

Szenenbild: Christian M. Goldbeck

Bildgestaltung: Moritz Anton

Kostümbild: Regina Tiedeken

Maskenbild: Kitty Kratschke

Casting: Daniela Tolkien

Requisite: Tobias Zeislmeier

Producerin: Nicole Springstubbe

Executive Producer: Martin Moszkowicz

Produzentin: Lena Schömann Drehbuch & Regie: Bora Dagtekin

Rückfragen & Kontakt:

Bildmaterial liegt unter www.constantinfilm.medianetworx.de online. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuenden Agenturen:



AIM - Creative Strategies & Visions

(TV, Print, Radio)

Julia Bartelt & Bogna Kazur

Tel.: 030 / 61 20 30 -30 / -55

Email: julia.bartelt @ aim-pr.de, bogna.kazur @ aim-pr.de



PURE Online - Digitale Kommunikation

(Online)

Michael Spalek & Kerstin Wiemann

Tel.: 030 / 28 44 509 13

Email: constantinfilm @ pureonline.de