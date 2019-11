20 Jahre SoHo Österreich: Der Kampf um volle Gleichstellung geht weiter!

Sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation lud zum großen Festakt in Wien

Wien (OTS/SK) - Am vergangenen Samstag ging der große Festakt „20 Jahre SoHo Österreich. 25 Jahre LGBTIQ-Bewegung in der Sozialdemokratie.“ im Wiener EGA über die Bühne. Gemeinsam mit mehr als 200 Gästen und Wegbegleiter_innen feierte die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation dort ihren runden Geburtstag. SoHo-Vorsitzender Mario Lindner, der wenige Stunden zuvor in dieser Funktion wiedergewählt wurde, betonte im Zuge des Festes: „Die Geschichte der SoHo ist ein Spiegelbild des bewegten Kampfs um volle, umfassende Gleichstellung in unserem Land. Und wenn wir heute die großen Erfolge der letzten Jahre feiern, dann tun wir das im Wissen, dass auch in Zukunft noch riesige Herausforderungen vor uns liegen!“ ****

Gemeinsam mit der SoHo feierten auch zahlreiche Unterstützer_innen. Unter ihnen waren SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky, die Vorsitzende der SPÖ-Frauen Gabriele Heinisch-Hosek, AK-Präsidentin Renate Anderl und zahlreiche Vertreter_innen der Zivilgesellschaft. Die Eröffnungsworte kamen von SoHo-Gründer Heinz Miko, die Laudatio hielt die ehemalige Stadträtin Sandra Frauenberger. Dazwischen kamen zahlreiche ehemalige und aktive Aktivist_innen aus ganz Österreich zu Wort.

Die SoHo ist – das wurde in allen Reden des Festes klar – heute so breit und schlagkräftig aufgestellt, wie nie zuvor: „Vom Wiener Gleichstellungspaket 2002 bis zur Eingetragenen Partnerschaft, von der ‚Ehe für ALLE’ bis zum Verbot von Konversionstherapien 2019 – viele Erfolge für die Gleichstellung in Österreich wären ohne SoHo und Sozialdemokratie nicht möglich gewesen“, so das SoHo-Team im Zuge des Festakts. „Wenn Zivilgesellschaft und politische Bewegungen Hand in Hand für echte Verbesserungen kämpfen, dann werden wir auch in Zukunft noch viel schaffen. Dieses Land braucht eine mutige, sichtbare Vielfaltsbewegung dringender denn je!“

