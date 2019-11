77 Straftaten einer Jugendbande geklärt

Wien (OTS) - Juli 2019 – November 2019

Bereich Floridsdorf und Donaustadt

Seit Juli 2019 konnte durch die Polizei eine massive Steigerung von Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Verkaufsstände und Geschäftslokale, aber auch ein Versuch in eine Bankfiliale in den Bezirken Floridsdorf und Donaustadt festgestellt werden. Der Modus Operandi war überwiegend das Aufbrechen von Eingangstüren, Fenstern oder Behältnissen mit einem Brecheisen, Schraubenzieher oder Ähnlichem.

Auf Grund intensiver Ermittlungen und Spurenauswertungen durch das Landeskriminalamt Wien, Aussenstelle Nord – Gruppe MESSERER (LKA) konnte ein dringend Tatverdächtiger, ein 16-jähriger somalischer Staatsangehöriger, ausgeforscht und an seiner Wohnadresse festgenommen werden.

Bei der Einvernahme zeigte sich der 16-Jährige umfassend geständig und nannte auch mehrere seiner vermeintlichen Komplizen. Dabei handelt es sich um acht männliche Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren (drei österr. Stbg., zwei serbische, ein türkischer, ein syrischer und ein rumänischer Staatsangehöriger) Die Jugendliche wurden polizeilich einvernommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Der ermittelte Gesamtschaden beläuft sich auf rund € 148.000,-.

