BabyExpo Wiener Neustadt die dritte

Während die Wiener BabyExpo auf ihr 20-jähriges Jubiläum zusteuert, hat sich auch die BabyExpo in Wiener Neustadt bereits etabliert.

Wien (OTS) - Die dritte Auflage der BabyExpo in Wiener Neustadt findet vom 15. - 17. November 2019 statt, über 150 nationale und internationale Hersteller und Händler präsentieren die neuesten Produkte im Baby-Sektor.



Im Rahmenprogramm: Der legendäre Väter-Wickelwettbewerb, die Zurück zum Ursprung BabyBar mit Gratis-Verkostung, die Schwangeren-Lounge u.v.m.

Die Arena Nova lockt mit Gratis-Parkplätzen für alle Besucher - wer mit dem Zug kommt, kann die Messe gemütlich öffentlich und am Sonntag mit dem kostenlosen Shuttle-Bus vom Bahnhof erreichen.



Nächstes Jahr feiert die BabyExpo in Wien ihr 20-jähriges Bestehen - das Jubiläum wird groß gefeiert, vom 8.-10. Mai in der Wiener Stadthalle.



Laufend aktualisierte Informationen zur BabyExpo gibt es auf www.babyexpo.at



BabyExpo Wiener Neustadt 2019, Arena Nova, 15.-17.11. 2019, 10-18 Uhr

Tickets 9,- (VVK 7,-)



