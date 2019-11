WIEN MUSEUM zeigt OTTO WAGNER IN PARIS

Otto Wagner. Maître de l'Art nouveau viennois

Wien (OTS) - Nach dem großen Erfolg von Vienna on the Path to Modernism in Tokio und Osaka geht nun eine weitere Ausstellung des Wien Museums auf Reisen: Otto Wagner ist unter dem Titel Otto Wagner. Maître de l'Art nouveau viennois vom 13. November 2019 bis 16. März 2020 in der Cité de l’architecture et du patrimoine in Paris zu sehen.

Es ist die erste Einzelausstellung zu Otto Wagner in Frankreich. Sie zeigt ihn als weltweit bedeutendsten Architekten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als wichtigsten Vertreter der Moderne, dessen Wirken bis in die politische, wirtschaftliche und soziale Gegenwart Österreichs reicht.

Mit fast 100.000 BesucherInnen war Otto Wagner die erfolgreichste Ausstellung der letzten Jahre. Zum 100. Todestag Wagners präsentierte das Wien Museum 2018 das Gesamtwerk des „Weltstadtarchitekten“ in einer umfassenden Großausstellung. Die Ausstellung setzte Wagners Schaffen in Beziehung zu seinen Wegbegleitern und Gegnern, beleuchtete das künstlerische, kulturelle und politische Umfeld und machte die internationale Strahlkraft des Architekten anhand von einzigartigen Objekten – kostbaren Zeichnungen, Modellen, Möbeln, Gemälden und persönlichen Gegenständen – anschaulich.

Dabei ging es nicht nur darum, eine faszinierende Künstlerpersönlichkeit und ihr Werk zu zeigen, sondern auch um die brennende Aktualität grundsätzlicher Fragen, die von Wagner aufgeworfen wurden: Vom kulturellen Stellenwert der Architektur über die Kunst im Städtebau bis hin zur konsequenten Verbindung von rigider Funktionalität, höchster Qualität und vollendeter Ästhetik – von der Gabel bis zur Großstadt.

Otto Wagner. Maître de l'Art nouveau viennois entstand in Kooperation mit dem Wien Museum. Das kuratorische Team besteht aus Hervé Doucet (Universität Strasbourg), Andreas Nierhaus (Wien Museum), Eva-Maria Orosz (Wien Museum) und Émilie Regnault (Cité de l’Architecture). Gemeinsam mit Meisterzeichnungen der Albertina – Trésors de l'Albertina. Dessins d'architecture – bildet die Otto Wagner Ausstellung die Saison Viennoise.

Otto Wagner. Maître de l'Art nouveau viennois wird morgen in Paris in Anwesenheit der Direktion des Wien Museums von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein eröffnet.

Ausstellungsort:

Cité de l’architecture et du patrimoine

1, Place du Trocadéro et du 11 Novembre

75116 Paris, Frankreich

Eröffnung: 12. November 2019

Ausstellungsdauer: 13. November 2019 bis 16. März 2020

