LONGi erhält "Best Equipment Supplier Award" von führender weltweiter Energiegruppe Iberdrola in Spanien

Bilbao, Spanien (ots/PRNewswire) - LONGi wurde von der führenden weltweiten Energiegruppe Iberdrola bei der Verleihung der "Supplier of the Year Awards 2019" am 10. Oktober in Bilbao (Spanien) als "Best Equipment Supplier" ausgezeichnet.

Longi erhielt die Anerkennung "Best Equipment Supplier" für sein nachdrückliches Engagement in den Bereichen Produktwert und Effizienz. LONGi ist der einzige Modullieferant und das einzige ausländische Unternehmen unter allen von Iberdrola ausgewählten Betrieben. Insgesamt 11 Unternehmen bekamen von Iberdrola in diesem Jahr die Auszeichnung "Supplier of the Year" verliehen.

Die Iberdrola "Supplier of the Year Awards 2019" sind in 10 Kategorien unterteilt und würdigen die zentrale Rolle innerhalb der Wertschöpfungskette beim Erreichen der strategischen Projekte der Gruppe. Sie unterstreichen die Bedeutung der Schaffung eines Ökosystems von Lieferanten, die mit den gleichen Zielen arbeiten, und bekräftigen das Engagement einen Betriebsführungsanreiz in Bereichen wie nachhaltige Entwicklung, Sicherheit und Qualität, Innovation, Internationalisierung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu bieten.

Li Zhenguo, Präsident von LONGi, nahm an der großen Zeremonie vor 250 hochkarätigen Gästen teil und bekam den "BestEquipment Supplier Award" von Iberdrola-CEO Ángeles Santamaría Martín am globalen Hauptsitz des Unternehmens in Spanien überreicht. "LONGi legt immer großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Iberdrola als globalen Partner. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für die Produkte und Dienstleistungen von LONGi und ein sehr guter Beginn der langfristigen Zusammenarbeit mit Iberdrola, um das globale Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen", sagte Li Zhenguo.

Heute ist Iberdrola eines der führenden Unternehmen für erneuerbare Energien weltweit und setzt sich nachdrücklich für einen Energiewandel ein, der ein Energiemodell aufbaut, bei dem das Wohlergehen der Menschen und die Erhaltung des Planeten im Vordergrund stehen. Iberdrola plant die Installation von 3.000 MW an neuen erneuerbaren Energien in Spanien bis 2022 und bis zu 10.000 MW bis 2030.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

