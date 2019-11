Haus am Schottentor wird zur Basis für die NEW WORK SE in Österreich

Das von der PEMA Holding entwickelte Haus am Schottentor ist vollverwertet. CBRE begleitete die Verwertungen.

Wien (OTS) - (Wien, 28. Oktober.2019) Mit der Vermietung von rund 5.500m² an die XING-Betreiberfirma NEW WORK SE, mit ihren lokalen Töchtern XING E-Recruiting und Prescreen, ist das Projekt Haus am Schottentor der PEMA-Holding im 1. Wiener Gemeindebezirk vor Ende der Revitalisierung vollverwertet. Alle Vermietungen wurden exklusiv durch CBRE begleitet.

Das historische, ehemalige Bankgebäude an der Wiener Ringstraße wird bald wieder voller Leben sein: Die insgesamt 24.500 m2 Flächen, die durch die Revitalisierung des 1910 erbauten Ensembles entstehen, sind vergeben. Neben einem Nahversorger der mit einem umfangreichen exklusiven Gastronomie-Angebot und einem Supermarkt in der ehemaligen Kassenhalle einzieht, dem internationalen Co-Working Pionier und Anbieter „Spaces“, der rund 8.700 m² bezieht, und einem hochwertigen Fitnesscenter in den einstigen Tresorräumlichkeiten, hat sich auch die NEW WORK SE mit ihren Töchtern XING E-Recruiting und Prescreen für den prominenten Standort entschieden.

„ Das Haus am Schottentor ist zugleich ein traditionsreiches wie modernes Objekt – was die Mieter zu schätzen wissen. Es ist dies ein sehr gutes Beispiel für eine bunte wie lebendige Struktur mitten in der Wiener Innenstadt “, so Patrick Schild, Head of Agency & Sector Office bei CBRE Austria, der mit seinem Team alle Vermietungen im Auftrag der PEMA Holding begleitet hat.

Dass die Auswahl der neuen Mieter, die im Frühjahr 2020 einziehen werden, auf das Haus am Schottentor fiel, ist ein aussagekräftiges Statement für den Entwickler PEMA Holding und den Eigentümer – die Familie Koch – für ihr prestigeträchtiges Sanierungsprojekt.

„ Dass sich die Mieter für unser Projekt Haus am Schottentor entschieden haben, ist für mich ein Beweis dafür, dass wir bei der Revitalisierung dieses denkmalgeschützten Gebäudes und der nachhaltigen Adaption für eine moderne Arbeitswelt sehr viel richtig gemacht haben “, zeigt sich Markus Schafferer, Geschäftsführender Gesellschafter der PEMA-Holding zufrieden.

Insgesamt beziehen die NEW WORK SE-Töchter XING E-Recruiting und Prescreen 5.500 m2 auf drei Geschossen – inklusive einer Dachterrasse mit 235 m2, Spaces wird rund 8.700 m² beziehen, während auf das Fitness Center 3.500 m² entfallen und ca. 6.000 m² für einen Nahversorger Der Zugang zu den Büroräumlichkeiten erfolgt über die neu hergestellten historischen Portale, dem ehemaligen Direktionseingang, vom Schottenring aus. Diese wurden im Zuge der Einführung der Treppensteuer in Wien seinerzeit verschlossen und jetzt, im Zuge der Gesamtrevitalisierung, wieder geöffnet. Die rund 23.600m² sind auf 5 Geschosse verteilt.

Zum Haus am Schottentor

Das „Haus am Schottentor“ befindet sich direkt im Banken- und Börsenviertel Wiens. 1909 bis 1912 wurde es ursprünglich für den Wiener Bankenverein geschaffen. Die Architekten Ernst Gotthilf und Alexander Neumann wählten einen sezessionistisch-neoklassizistischen Stil, um dem „Ringstraßen-Look“ gerecht zu bleiben. Von 1943 bis 2002 wurde das Gebäude als Zentrale des Creditanstalt-Bankvereins genutzt und ging anschließend an die Bank Austria.

Um dem altehrwürdigen Haus gerecht zu werden, hat die Familie Koch, deren Stiftungen seit 2015 Alleineigentümer des Gebäudes sind, die PEMA Holding für ein nachhaltiges Nutzungskonzept unter Einbeziehung des Denkmalschutzes beauftragt. Der Tiroler Immobilienentwickler ist sowohl für die Planung als auch für die Vermarktung der ehemaligen Creditanstalt Zentrale verantwortlich.

Allgemeines über PEMA

Die PEMA Holding entwickelte seit ihrer Gründung im Jahr 2005 Immobilienprojekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 800 Millionen Euro in Österreich, Deutschland und Südtirol. Das Unternehmen mit den beiden Standorten in Innsbruck und Wien befindet sich im Eigentum der erfolgreichen Investment-Familien Schafferer und Koch (Kika-Leiner Gründer) und machte sich vor allem in der Europaregion Tirol einen Namen. Im Jahr 2014 eröffnete die PEMA ihr Büro in Wien. Die aktuelle Projektpipeline beläuft sich (Stand: September 2019) auf 950 Millionen Euro und 160.000 m2.

Über CBRE

CBRE Group (New York Stock Exchange: CBG) rangiert im Fortune 500 und S&P 500 Aktienindex und ist das weltweit führende Unternehmen für Gewerbeimmobilien (Basis: Umsatz 2018). Das in Los Angeles ansässige Unternehmen mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in über 480 Büros weltweit (exkl. Zweigstellen und Partnerbüros) arbeitet für Immobilieneigentümer, Investoren und Mieter auf der ganzen Welt. Strategische Beratung, Immobilienvermietung und -verkauf gehören ebenso zum Portfolio wie Immobilien-, Facility- und Projektmanagement. Corporate Services, Finanzierung, Investment Management, Evaluierung und Bewertungen, Research sowie Investment Strategien und Consulting runden das Angebot ab. CBRE ist in Österreich seit 1991 mit Firmensitz in Wien vertreten. Weitere Informationen unter www.cbre.com bzw. www.cbre.at Folgen Sie uns auf Twitter: @CBRE_Austria oder auf LinkedIn CBRE Austria

