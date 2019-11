FP-Hafenecker: Integrationsproblem durch tägliche Einzelfälle sichtbar

Wien (OTS) - „Österreich hat ein massives Integrationsproblem. Beinahe täglich wird dieses durch Einzelfälle im Bereich der Ausländerkriminalität sichtbar. Das jüngste erschreckende Beispiel:

Eine Messerstecherei unter rund 15 Jugendlichen mit laut Medienberichten unterschiedlichem Migrationshintergrund in Wien gestern Nachmittag. Das traurige Ergebnis: zwei Schwerverletzte. So kann es nicht weitergehen“, zeigt sich FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker entsetzt und warnt in diesem Zusammenhang vor einer grünen Regierungsbeteiligung. Die Grünen stünden wie keine andere Partei für eine Politik der offenen Grenzen. Mit Birgit Hebein sitzt eine prominente Vertreterin dieses Kurses sogar am Verhandlungstisch.

Im Jahr 2013 wurde gegen Michael Genner, den damaligen Obmann von „Asyl in Not“, wegen dieses Ausspruchs ermittelt: „Aber vor jedem ehrlichen Schlepper, der saubere Arbeit macht: der seine Kunden sicher aus dem Land des Elends und Hungers, des Terrors und der Verfolgung herausführt, der sie sicher hereinbringt, den Grenzkontrollen zum Trotz, in unser ‚freies‘ Europa, habe ich Achtung. Er ist ein Dienstleister, der eine sozial nützliche Tätigkeit verrichtet und dafür auch Anspruch hat auf ein angemessenes Honorar.” Birgit Hebein, damals Abgeordnete der Grünen zum Wiener Landtag, erklärte sich mit diesem Ausspruch damals solidarisch. „Damit ist ziemlich klar, in welche Richtung eine türkis-grüne Regierung in Sachen Zuwanderung und Asyl geht: stramm nach links, weit weg von der von Sebastian Kurz gewünschten „Mitte-Rechts“-Regierung“, erklärt Hafenecker. Der FPÖ-Generalsektretär fordert daher, die Zuwanderung in Österreich mit Ausnahme von Schlüssel-Arbeitskräften zu stoppen, bis das Integrationsproblem bewältigt ist.

