Die Meinungsmacher präsentieren: "Gesundes Österreich"!

Unerfüllter Kinderwunsch, chronische Schmerzen, Altenpflege im Südburgenland - Infotainer Jürgen Peindl spricht sie an - die gesellschaftlich brisanten Themen!

Sensibles Thema: Der unerfüllte Kinderwunsch

Tausende Paare in Österreich sind davon betroffen! Österreichs führende Fertilitätsklinik: Das Kinderwunschzentrum Obruca & Strohmer führt mittlerweile knapp jede zweite In-vitro Fertilisation (IVF) – also eine Befruchtung außerhalb des Körpers – in Wien durch. Die Meinungsmacher sind exklusiv mit der Kamera vor Ort & berichten über dieses sensible Thema.

Brisantes Thema: Chronische Schmerzen

SchmerzLOS in Linz & Baden bei Wien versteht sich als Ort, der durch unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten eine gezielte Linderung der Schmerzthematik möglich macht. Endlich schmerzLOS! In den letzten 10 Jahren konnte hier schon zahlreichen PatientInnen geholfen werden, endlich schmerzLOS zu werden.

Aktuelles Thema: Gesundheitszentrum & Altenpflege im Südburgenland



Im Südburgenland sticht das "GHZ Südburgenland vital" mit medizinischer und therapeutischer Versorgung unter einem Dach hervor. Besonders beeindruckend, die zahlreichen verschiedenen medizinischen Fachrichtungen gleich unter einem Dach. Dazu ergänzend das Haus St. Vinzenz Pflegeheim der Barmherzigen Schwestern - eine Vorzeigeeinrichtung - von der Pflege über das "Betreute Wohnen" bis hin zum Tageszentrum für Senioren.



Die Meinungsmacher mit gesellschaftlich relevanten Themen!



Ausgestrahlt auf ORF III / Sonntag 10.11.2019 / 09.10 Uhr



Es handelt sich dabei um KEINE ORF (Auftrags-)Produktion – sondern um ein völlig eigenständiges TV-Infomercialformat mit entsprechender, transparenter Kennzeichnung - laut den gesetzlichen Bestimmungen.

