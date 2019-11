Last Call für die Photo+Adventure 2019 / Infotainment für Foto-Addicts am 9. und 10. Nov. in der Messe Wien

Morgen startet die größte Messe der internationalen Foto-,Film + Videobranche 2019 im deutschsprachigen Raum und 180 Jahr Fotografie sind ein guter Grund zu Feiern!

Wien (OTS) - Die innovativsten Kreationen und Hightech-Produkte der großen Kamerahersteller, Vorträge, Seminare, Workshops und vieles mehr gilt es auf 10.00m² zu erleben. Zahlreichen Stände des Zubehörhandels und der Tourismusbrache vervollständigen das Erlebnis Abenteuer Fotografie.

An 2 Messetagen tummeln sich nationale und internationale Stars der Foto- u. Adventure-Travel-Szene und bieten wertvolle Inputs zu Fotografie und Reise. Unter ihnen sind Manfred Baumann bei CEWE, Andreas H. Bitesnich, Heinz Zak, Joachim Bergauer, Fabio Antenore, Lukas Beck und viele mehr. Wien etabliert sich und bieten ein Programm immer mehr als ein lebendiger Standort für Fotografie und die Photo+Adventure entwickelt sich zum Flagship-Event für Fotografie in Österreich.

Im umfangreichen Rahmenprogramm findet man Seminare, Workshops, Live-Shootings bei denen die eigenen Kenntnisse erweitert und vertieft werden können. Wissenswertes und die Möglichkeit den Profis der Foto- und Adventure-Travel-Szene über die Schulter zu schauen, gibt es bei über 70 Vorträgen zu den Themen Fotografie, Reise und Naturerlebnis.

Außergewöhnliche Fotoausstellungen erlauben einen vielfältigen Einblick in zeitgenössische Fotografie und im Film+Video Bereich kommen Experten mit internationalem Niveau zu Wort. Zu Gast auf Photo+Adventure 2019 Bühne unter anderem Thomas Kiennast und Nino Leitner, die Einblick in den Dreh des Udo Jürgens Musicals "Ich war noch niemals in New York" geben oder Philip Bloom seine Erfahrung dem Fujifilm medium format GFX100 mit dem Auditorium teilt.

FACTS

Termin: Samstag, 09.11.2019 und Sonntag, 10.11.2019

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr - 18.00 Uhr

Location: Messe Wien, Messeplatz 1, 1021 Wien

Raum-Setup: Halle B & Congress Center

Erwartete Besucherzahl 2019: über 20.000

Ausstellungs- und Eventfläche: über 10.000m²

Aussteller und Marken: über 250

Rahmenprogrammpunkte: über 50 Seminare und Workshops, 70 Reise- und Fachvorträge, Fotoausstellungen, 2 Saalbühnen, zusätzliche Ausstellerbühnen und Fotoshooting Areas





Pressemappe und Pressebilder: www.photoadventure.at/pressebereich/

Morgen geht es los! Jetzt online Tickets bestellen.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Stepper

presse @ photoadventure.at

Tel: +43 (0) 676 433 35 56