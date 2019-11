ERINNERUNG: Trump und die Gewerkschaften – Publikumsdiskussion am 11. November

US-Spitzengewerkschafter Stuart Appelbaum kommt nach Wien

Wien (OTS/ÖGB) -

US-Präsident Donald Trump lässt niemanden kalt, sei es in der Außenpolitik, in der globalen Wirtschafts- oder Migrationspolitik.

Ein Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl stellen wir die Frage nach den Konsequenzen seiner Politik für die AmerikanerInnen. Wie hat sich die soziale und arbeitsmarktpolitische Lage unter Trump verändert? Wie geht es der arbeitenden Bevölkerung? Welche Rolle spielen Gewerkschaften in den USA? Wie stehen die Chancen für die Demokraten?

Eine Publikumsdiskussion mit Stuart Appelbaum, Präsident der amerikanischen Handelsgewerkschaft (RWDSU), Vizepräsident des amerikanischen Gewerkschaftsbundes (AFL-CIO).

Begrüßung: Wolfgang Katzian, ÖGB-Präsident

Moderation: Sophia Reisecker, GPA-djp

Wann: Montag, 11. November 2019, 17:30 - 19:00 Uhr (Einlass 17:00 Uhr)

Wo: ÖGB, Veranstaltungszentrum Catamaran, Saal Wilhelmine Moik, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien (U2-Station Donaumarina, Parkgarage gegenüber)

Publikumsdiskussion auf Deutsch und Englisch mit Simultanübersetzung

Im Anschluss wird zu einem kleinen Imbiss geladen.

Anmeldung: www.oegb.at/event

Wir bitten um Ankündigung der Veranstaltung.

Trump und die Gewerkschaften – Publikumsdiskussion

US-Spitzengewerkschafter Stuart Appelbaum kommt nach Wien - US-Präsident Donald Trump lässt niemanden kalt, sei es in der Außenpolitik, in der globalen Wirtschafts- oder Migrationspolitik.

Ein Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl stellen wir die Frage nach den Konsequenzen seiner Politik für die AmerikanerInnen. Wie hat sich die soziale und arbeitsmarktpolitische Lage unter Trump verändert? Wie geht es der arbeitenden Bevölkerung? Welche Rolle spielen Gewerkschaften in den USA? Wie stehen die Chancen für die Demokraten?

Eine Publikumsdiskussion mit Stuart Appelbaum, Präsident der amerikanischen Handelsgewerkschaft (UFCW), Vizepräsident des amerikanischen Gewerkschaftsbundes (AFL-CIO).

Begrüßung: Wolfgang Katzian, ÖGB-Präsident

Moderation: Sophia Reisecker, GPA-djp

Datum: 11.11.2019, 17:30 - 19:00 Uhr

Ort: ÖGB-Zentrale Catamaran, Saal Wilhelmine Moik

Johann Böhm-Platz 1 , 1020 Wien, Österreich

Url: http://www.oegb.at/event

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB Kommunikation

Litsa Kalaitzis

Tel. 0676 / 817 111 553

litsa.kalaitzis @ oegb.at

www.oegb.at