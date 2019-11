Bitsonar: Nomad Family präsentiert die Theorie der acht Flaggen

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - Das bedeutendste Ereignis der globalen Digital-Nomad-Community fand am 26. September 2019 in Berlin statt.

Die Nomad Family ist eine internationale Vereinigung von aufgeschlossenen und unabhängigen Menschen. Sie basiert auf der Theorie der acht Flaggen, die acht Kernanforderungen darstellen, um effizient zu leben. Das Ziel der Nomad Family ist es, das Konzept bekannt zu machen und die Mitglieder dabei zu unterstützen, ihr bestes Leben zu leben.

Im September dieses Jahres veranstaltete der Verband eine Networking- und Skill-Sharing-Veranstaltung in Berlin. 130 Teilnehmer, darunter acht Referenten, kamen aus Europa, Süd- und Zentralafrika. Die Nomad Family lud auch Bitsonar als Hauptgeschäftspartner ein, vertreten durch unseren CEO Marius Ziubka und Berater Pavel Lerner. Sie sprachen über finanzielle Möglichkeiten und Wege zum Erfolg in der digitalen Welt. Die Nomad Family arbeitet mit Bitsonar zusammen, um den Gewinn der 7. Flagge zu erleichtern.

Branchenführende Manager, Geschäftsleute und prominente Mitglieder der Community nahmen an der Veranstaltung teil. Unternehmerin Jane Robbertson teilte ihre Erfahrungen mit, und Markenbotschafterin Chikezie Amanoh erklärte, wie die Nomad Family zu einem globalen Netzwerk von digitalen Nomaden wurde.

Die Theorie der acht Flaggen ist der Eckpfeiler der Bewegung, deren Liste von Zielen ein Leben ohne Grenzen ermöglicht. Um alle acht Flaggen zu erhalten, müssen Sie acht Aspekte Ihres Lebens optimieren:

Staatsbürgerschaft Wohnsitz Business Vermögen und Banking Heimatland Informationssicherheit Digitales Geld Bewusstsein

Diese Theorie ist eine modernisierte Version der Three Flags Theory des amerikanischen ehemaligen Anlageberaters Harry Donald Schultz. Seine Theorie schlägt vor, dass jeder einen zweiten Pass und eine Adresse in einer Steueroase haben sollte und dass sein Vermögen außerhalb seines Heimatlandes gelagert werden sollte.

Keiner der 193 bestehenden Staaten kann für alle acht Aspekte die beste Lösung bieten, deshalb müssen wir für jedes einzelne Problem sorgfältig einen sicheren Hafen auswählen.

Das Netzwerk der Nomad Family ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Mitglieder sind in jedem Land, was bedeutet, dass wir die effizientesten Wege kennen, über die Sie in jedem Land Ihr Leben gestalten können. Die Nomad Family und Bitsonar helfen Freiberuflern und Geschäftsleuten mit Ferneinkommen, weniger auszugeben, mehr zu reisen und freier zu sein.

Bitsonar ist ein 2016 gegründeter Quantum-Kryptowährungsfonds. Der Fonds beschäftigt sich mit dem Risikomanagement und der Entwicklung von Algorithmen, um sicherzustellen, dass unsere Investoren die höchstmögliche Rendite bei möglichst niedrigem Risiko erzielen.

