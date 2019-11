Saskia Sassen zu Gast in Wien

ÖAGG präsentiert eine der prägenden Denkerinnen unserer Zeit

Wien (OTS) - Ihre Thesen zu Globalisierung und Global Cities sind bis heute Bezugspunkte für viele Soziologen und Philosophen. Saskia Sassen hat sich schon früh mit der Bedeutung von Migration für moderne Gesellschaften beschäftigt und ihr eine zentrale Funktion für die Entwicklung von Städten zugeschrieben. Die US-Soziologin analysiert die großen Linien und Verwerfungen im Weltgeschehen – so auch das Leben im urbanen Kontext.

Am Freitag, dem 15. November 2019, referiert Saskia Sassen im Rahmen des Symposiums „60 Jahre Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG)“ über die „Bedeutung der Gruppendynamik in der Zukunft“.

Das wissenschaftliche Betätigungsfeld der Soziologin ist von Interdisziplinarität gekennzeichnet und breit gefächert. Ihre hauptsächlichen Themenfelder sind Globalisierung, Immigration, Stadtsoziologie, Technologie und Innovation. Sassen beschäftigt sich auch mit Fragen des sozialen Wandels hinsichtlich der Rolle und Position des Staates im internationalen System, etwa der Entstaatlichung der internationalen Beziehungen.

In Den Haag geboren, aufgewachsen in Buenos Aires und Rom, studierte sie Soziologie und Ökonomie. Von 1980 bis 1990 zählte sie zu den profiliertesten Autorinnen zum Thema Soziologie der Stadtentwicklungen In ihrem ersten Buch «The Mobility of Labor and Capital» (1988) zeigte sie, wie ausländische Investitionen in unterentwickelten Ländern die Wahrscheinlichkeit einer Emigration erhöhten, und widersprach damit verbreiteten Annahmen.

Mit ihrem zweiten Buch «The Global City: New York, London, Tokyo» (1991) wurde sie zur zentralen Figur in der Diskussion um die Auswirkungen der Kapitalströme auf Städte und Quartiere.

Ihre letzten Bücher sind «Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy» (2014) und «Cities in a World Economy» (2018, fünfte, aktualisierte Auflage). Ihre Werke sind bisher in 22 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Auszeichnungen versehen worden.

Sassen ist Mitglied im Club of Rome und seit 2004 auswärtiges Mitglied der Academia Europaea. Seit Mai 2011 ist sie Mitherausgeberin der politisch-wissenschaftlichen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Sie ist Teil der 2016 gegründeten Bewegung Demokratie in Europa 2025 (DiEM25).

Die Bedeutung der Gruppendynamik in der Zukunft

Vortrag von Saskia Sassen PhD

Freitag, 15. November 2019, 9.30 Uhr:

Europahaus, 1140 Wien, Linzerstrasse 429

Der Eintritt zum Vortrag ist frei! Keine Anmeldung erforderlich.

Das Detailprogramm ist unter https://www.oeagg.at/site/60jahrfeier/festaktundtagung zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

Herbert Dobrovolny

Pressesprecher ÖAGG/pta

T: 0664/11 76 555

M: presse @ oeagg.at

www.pt-ambulanz.at / www.oeagg.at