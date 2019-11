Tatiana Pauhofová ist „Die Geliebte des Teufels“ – mit Karl Markovics und Gedeon Burkhard

Deutschsprachige Free-TV-Premiere am 9. November in ORF 2

Wien (OTS) - Mitreißendes Historien-Drama um die Lebensgeschichte von UFA-Star Lída Baarová: Die einst als schönste Frau ihrer Zeit titulierte Schauspielerin startet im Berlin der 1930er Jahre ihre große Filmkarriere und beginnt eine folgenschwere Affäre mit dem Reichspropagandaminister Joseph Goebbels – gespielt von Karl Markovics. Und so ist Tatiana Pauhofová in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere am Samstag, dem 9. November 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 „Die Geliebte des Teufels“. Filip Renč inszenierte den auf einer wahren Geschichte basierende Film nach einem Drehbuch von Ivan Hubac. Neben Pauhofová und Markovics standen u. a. Gedeon Burkhard, Simona Stašová, Martin Huba, Pavel Kríz, und Zdenka Procházková-Hartmann vor der Kamera.

Mehr zum Inhalt

Berlin, 1934. Jeder, der im Filmgeschäft tätig ist, träumt davon:

Eines Tages in „Europas Hollywood“, den Babelsberger Studios bei Berlin, engagiert zu werden. Die in ihrer Heimat Tschechoslowakei bereits berühmte, ehrgeizige junge Schauspielerin Lída Baarová (Tatiana Pauhofová) hat gerade ihre erste Rolle in einem großen Spielfilm bekommen. Sie weiß, dass sie groß herauskommen will. Was sie aber nicht weiß, ist, wie hoch der Preis dafür sein wird. Lída nimmt kein Blatt vor den Mund, genießt das süße Leben und lebt bald mit dem deutschen Star Gustav Fröhlich (Gedeon Burkhard) zusammen. Die Beziehung mit einem anderen Mann soll jedoch bald im Mittelpunkt ihres Lebens stehen: Hitlers Reichspropagandaminister Joseph Goebbels (Karl Markovics), der eine brennende Leidenschaft für die tschechische Schönheit hegt. Ihre Affäre nimmt jedoch ein jähes Ende, als Goebbels’ Frau Magda (Pavel Kríz) Hitler persönlich um Hilfe bittet. Dieser Bitte kommt der Führer, der ebenfalls in Lída vernarrt ist, nur allzu gerne nach.

Obwohl Lída stets behauptet, unpolitisch zu sein, verkehrt sie doch gern in den obersten Kreisen des „Dritten Reichs“. Ohne Goebbels’ Unterstützung darf Lída jedoch weder Filme drehen noch das Deutsche Reich verlassen. Nach dem Ende des Krieges stehen ihr noch härtere Zeiten bevor: Sie wird als Nazi-Kollaborateurin inhaftiert. 1948 flieht sie noch vor dem kommunistischen Putsch aus der Tschechoslowakei und als begnadete Opportunistin gelingt es ihr sogar, eine neue Karriere in Salzburg zu starten.

