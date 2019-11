Mario Matt und das neue Nutro

Gesundes Futter, Gesunder Hund (FOTO)

Wien (ots) - Du bist, was du isst: Dieses Motto gilt auch für Hunde. Das neue Hundefutter Nutro(TM) Feed Clean(TM) setzt auf natürliche und bewusste Zutaten, die Vierbeiner topfit halten. Ski-Olympiasieger Mario Matt füttert seine Hunde bereits so - und hat nur beste Erfahrungen gemacht.

Clean Eating heißt einer der großen Ernährungs-Trend, der so beliebt ist, weil er "gesund" und "schmackhaft" kombiniert. Nun haben wir auch die Möglichkeit, unsere Vierbeiner nach diesem Prinzip zu füttern. Zum Beispiel mit dem Feed Clean(TM) Konzept von Nutro(TM): Dafür wird das Futter so natürlich wie möglich hergestellt, ganz ohne Gentechnik, künstliche Konservierungs-, Aroma- und Farbstoffe. Die Tiernahrung von Nutro(TM) enthält hochwertige Proteinquellen und ist getreidefrei - das Risiko von Unverträglichkeiten und Allergien wird dadurch minimiert. Und die natürlichen Zutaten und leckeren Rezepte sorgen dafür, dass es den Vierbeinern hervorragend schmeckt!

Mario Matt, österreichisches Ski-Ass und begeisterter Hunde-Fan kann das nur bestätigen: "Meine beiden Rhodesian Ridgebacks Kena und Spades finden Nutro(TM) richtig gut. Der erste Sack war bereits nach zwei Wochen verschlungen". Mario ist vor allem angetan von der Idee, Clean Eating jetzt auch als Hundefutter anzubieten: "Es liegt ja in unserer Verantwortung, ob unser Hund gesund ist oder nicht und uns durch gesunde Ernährung Spaß und Lebensfreude bringt". Davon genießen die beiden mit Mario und seiner Familie reichlich: "Kena und Spades sind eigentlich überall dabei, im Reitstall, beim Wandern in den Bergen, im Wohnzimmer, wenn sie sich Streicheleinheiten abholen".

Nur wenn Mario auf die Skipiste geht, müssen sie zuhause bleiben. Die ist übrigens für den ehemaligen Slalom- und Weltcupsieger immer noch der beste Ort, um sich auszutoben, wenn er neben seiner Tätigkeit als Reitpferde-Züchter und Betreiber einer Après-Ski-Bar in St. Anton Zeit findet. Für Familie samt Hunden nimmt er sich die so oft wie möglich: "Kena und Spades sind Spaßbringer, Entertainer, Bewegungscoaches. Wandern wäre doch ohne meine beiden stinklangweilig". Und in Sachen Genuss sind sich alle einig: "Der Trend Clean Eating gefällt mir sehr gut. Mit Nutro(TM) haben wir jetzt auch für die Hunde das richtige Produkt. Ohne Nutro(TM) fehlt uns was".

Und das Beste: Nutro(TM) sucht jetzt 2.500 Gratis-Tester: Einfach eine Packung bis 1,5 KG bei Fressnapf, Futterhaus oder im gut sortierten Zoofachhandel kaufen, die Rechnung auf www.Nutro.at hochladen und den Rechnungsbetrag zurückbekommen*!

*Eine Packung bis 1,5KG pro Haushalt, Teilnahmebedingungen auf www.Nutro.at

