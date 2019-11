Enthüllung spektakulärer Kunstinstallation im 1. Bezirk – Cranium Florens

Wien (OTS) - Wir laden Sie herzlich ein, der Enthüllung einer spektakulären Kunstinstallation vorm Haus Am Gestade 1 am Freitag, 08.11.2019 um 10:00 beizuwohnen.

Die European Society of Radiology (ESR), die größte radiologische Gesellschaft der Welt, hat sich den International Day of Radiology, welcher jedes Jahr am 08. November begangen wird, als Anlass genommen, um die Bedeutung der Radiologie für das Wohl der Patienten und die moderne Medizin in den Vordergrund zu rücken.

Das über zwei Meter hohe Objekt ist in verhülltem Zustand bereits seit Montag vor dem ‚House of European Radiology‘ am Gestade installiert und erregt seitdem die rege Neugier der Passanten.

Eine eigens kreierte Homepage bietet Interessierten vertiefende Einblicke in die aufregende Welt der Radiologie.

Wir würden uns freuen, Sie zur Enthüllung begrüßen zu dürfen. Es erwartet Sie ein spektakuläres Fotomotiv.

All jene, die es nicht schaffen vor Ort dabei zu sein, können die Enthüllung auch ab 09:50 im Live Stream unter http://www.myesr.link/cranium-florens/ verfolgen.

Datum: 08.11.2019, 10:00 - 10:20 Uhr

Ort: Am Gestade 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.myesr.link/cranium-florens/

